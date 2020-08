Nepodmíněný základní příjem otestují i v Německu | E15.cz

Příliš drahý nápad pro Česko K argumentům proti garantovanému příjmu patří i jeho nákladnost. Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek loni varoval, že pokud by měli všichni čeští občané dostávat částku nad udržením úrovně chudoby, tedy přes 14 tisíc korun, rozpočet by to vyšlo na 1,7 bilionu korun ročně. Za předpokladu, že by takový příjem nahradil všechny ostatní státem vyplácené dávky a složená daňová kvóta v Česku by dosáhla 54 procent. Tedy by překonala i Dánsko, dodal Marek. „Pokud před rokem platilo, že základní nepodmíněný příjem je příliš drahý, nyní to platí dvojnásob. Vzhledem k vysokým nákladům hospodářské politiky při zmírnění ekonomických dopadů pandemie bude nutné stále více zaměřovat pozornost na správně zacílené nástroje. Limity fiskální politiky nejsou nevyčerpatelné a je lepší použít prostředky spíše tam, kde jsou skutečně potřeba, než plošně,“ uvedl v dubnu pro deník E15 Marek.