CK Fischer kupuje majitel Billy a Penny Market | E15.cz

Celý obchod ale ještě podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Přestože společnost Fischer Group byla nedílnou součástí skupiny šestnáct let, nastal čas na její zhodnocení, my jsme již nebyli schopni firmu dál posunout,“ uvedl Karel Komárek.

Cestovní a turistická divize Rewe Group působí na patnácti evropských trzích. V Česku provozuje cestovní kancelář Exim Tours. Značky Fischer i Exim Tours podle informací serveru idnes.cz plánuje Rewe zachovat i po uzavření obchodu.

Podíl na prodejích zájezdů obou kanceláří by mohl podle kvalifikovaného odhadu dohromady činit 30 až 35 procent. Pokud by se obě CK z hlediska svého postavení sčítaly, staly by se jedničkou na trhu.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže ale transakce nebude mít negativní dopad na český trh z hlediska konkurence ani klienta. Jde o konsolidaci, která se může projevit pozitivně v tom, že obě CK budou mít dohromady odvahu otevírat charterové linky do destinací, kam by se každá samostatně bála vydat, řekl uvedl Papež. Může se podle něj tak posílit pestrost trhu.

Firma Exim Tours loni prodala v Česku zájezdy za téměř šest miliard korun a zisk před zdaněním dosáhl 288 milionů. Cestovní kanceláři Fischer loni stouply tržby meziročně skoro o pětinu na 6,055 miliardy korun. Zisk firmy klesl zhruba o polovinu na 88,4 milionu. K poklesu zisku vedlo podle vedení firmy přesycení trhu u takzvaných last moment zájezdů, tedy nákupu cest na poslední chvíli.

K velkým cestovním kancelářím v Česku patří také například Čedok nebo Blue Style, které měly v posledních letech tržby kolem dvou až tří miliard korun.