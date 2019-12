Poblíž ústředí ruské tajné služby FSB se střílelo | E15.cz

Ruské tajné služby útok v centru Moskvy, jen několik stovek metrů od Rudého náměstí, vyhodnotily jako teroristický čin, informovala na sociálních sítích zpravodajská stanice RT. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že prezident Vladimir Putin byl o incidentu informován.

Agentura Interfax s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví uvedla, že při střelbě utrpěli vážná zranění dva zaměstnanci FSB.

Ruská média začala o křiku a střelbě na náměstí Lubjanka informovat před 19. hodinou místního času (před 17. hodinou středoevropského času), tedy krátce poté, co prezident Putin ukončil svou několikahodinovou výroční tiskovou konferenci. Od začátku se ale média rozcházela v informacích o počtu obětí, některá mluvila o jednom mrtvém a několika zraněných, další až o třech mrtvých.

Podle agentury DPA útočník střílel z kalašnikova ve vstupní hale budovy. Lidé z okolí začali okamžitě v panice prchat. Ulice kolem náměstí policie uzavřela a podle agentury Reuters na místo přijela i plně vyzbrojená jednotka rychlého nasazení.

BREAKING: Heavy gunfire erupts near FSB building in central Moscow; reports of fatalities pic.twitter.com/nXWkTc7nZm