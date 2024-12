Polsko zařadí soukromé televize TVN a Polsat na seznam strategických firem, které nelze prodat bez souhlasu vlády. Po jejím jednání to ve středu potvrdil premiér Donald Tusk. Reaguje tak na možný prodej soukromé televize TVN vlastněné Američany do rukou maďarské společnosti spřízněné s Viktorem Orbánem, spekuluje se ale i o možném zájmu skupiny PPF Renáty Kellnerové. Kromě zmiňovaných společností rozšíří Rada ministrů seznam o firmu T-Mobile, P4 (provozovatele sítě Play – PAP) nebo polského technologického lídra v oblasti obrany a letectví WB Electronics.

„Od Jarosława Kaczyńského (předseda opoziční strany Právo a spravedlnost, pozn. red.) samozřejmě opět uslyšíme o Tuskově režimu, ale opravdu nikdo z nás – a to ani opozice PiS – nechce, aby se firmy, které jsou klíčové pro infrastrukturu Polska, dostaly do rukou našich nepřátel,“ řekl polský premiér na středeční tiskové konferenci. Vláda tak slíbila rozšířit již existující seznam, na kterém jsou například firmy jako Gaspol, Orlen nebo mobilní operátor Orange.

Proč právě nyní?

Vláda se obává možného prodeje TVN, o kterém se spekuluje delší dobu. Podle polských médií kolem ní mají kroužit tři zájemci. Kromě americké firmy, jejíž název zatím novináři neznají, měla nabídku poslat maďarská televize TV2 napojená na premiéra Viktora Orbána a česká skupina Renáty Kellnerové PPF. Podle nejnovějších informací Onet.pl je transakce již „dohodnutá, což vyvolalo velkou radost u některých politiků Práva a spravedlnosti (PiS)“.

O tom, že americký vlastník Warner Bros. o prodeji TVN uvažuje kvůli rostoucí konkurenci streamingových gigantů jako Netflix nebo Disney, psaly letos v srpnu Financial Times. S informací, že nejde jen o teoretický plán, ale že do skupiny TVN dorazilo několik nabídek na koupi televize, přišel polský novinář Andrzej Stankiewicz v podcastu Stan Wyjątkowy (v českém překladu Výjimečný stav). „Transakce je dohodnutá,“ řekl s jistotou. Americký vlastník Warner Bros ještě v říjnu odmítal prodej komentovat a zatím mlčí dál.

Nejbohatší žena našeho světa

Stejně tak výkonný ředitel PPF Jiří Šmejc letos pro agenturu Reuters plány na koupi TVN popřel. Nálepku možného zájemce však skupina neztratila a polská média opět řeší, kdo je Renáta Kellnerová stojící za skupinou PPF. „Nejbohatší žena naší části světa,“ otevírá její podnikatelský profil například web INN Poland.

Pokud by nakonec PPF televizi TVN koupila, nešlo by o její první vstup na polský trh. V současnosti zde působí prostřednictvím Škoda Transportation, která dodává vozy do varšavského metra, její realitní divize navíc v polském hlavním městě spravuje kancelářskou budovu. Skupina PPF je dál akcionářem polské logistické společnosti InPost, ve které letos zvýšila svůj podíl na základním kapitálu na téměř 30 procent. Doručovatel zásilek působí kromě Polska například ve Francii a Velké Británii.

Zájem mají přátelé Orbána

Dalším zájemcem o TVN je podle polských médií maďarská TV2. Ta se mezitím v Polsku pokouší získat licenci na vysílání lifestylového kanálu a objevují se spekulace, že by politici současné konzervativně-pravicové opozice PiS rádi s Maďary vyjednali vznik nové, pravicově orientované stanice.

K TV2 má navíc blízko současný maďarský premiér Orbán. Ačkoliv soukromou stanici přímo nekontroluje vláda, jejím vlastníkem je jeden z předních podnikatelů napojených na stranu Fidesz Jozsef Vida. Členem představenstva je dál například oligarcha Miklos Vaszily, který podle mediálních expertů televizi směruje provládním směrem.

Komu fandí PiS?

Polská média spekulují o tom, že převzetí TVN Maďary by hrálo do karet hlavně politikům PiS. ​​„Pokud bychom opravdu chtěli mít vliv na velkou televizní stanici, rozhodně nepotřebujeme takový zmatek, jaký jsme měli s TVP za Jacka Kurského (člen PiS a bývalý ředitel polské veřejnoprávní redakce – pozn. red.),“ řekl nejmenovaný politik Práva a spravedlnosti týdeníku Newsweek.

Odkazuje tak na období, kdy do čela veřejnoprávní stanice nastoupil blízký přítel předsedy strany PiS Jarosława Kaczyńského Kurski. „Doba se mění a lidé se mění. Jednoduchá propaganda nám nepřinesla nic nového, nepřilákala nové voliče. Potřebujeme mít televizní stanici, které lidé věří, kterou mají rádi a která jim ukazuje, že nejsme jen protivní,“ dodal anonymní zdroj.

S TVN míří pro jistotu na seznam i Polsat

Jméno možného budoucího majitele další polské soukromé stanice Polsat zatím média neznají. V rodině toho současného ale zuří boj o majetek, a to včetně Polsatu, o který bojují miliardářovi potomci s otcem a jeho manželkou, píše Gazeta Wyborcza.

To, že by mohl v blízké době zakročit Tusk, předpovídali i někteří novináři. „Nástroje vláda má, i když jde o poslední instanci. Pokud se ukáže, že za maďarským kapitálem stojí například ruské nebo čínské peníze, může vláda argumentovat státní bezpečností a v krajním případě nepovolit vysílání,“ vysvětloval další možnosti v podcastu Výjimečný stav reportér Kamil Dziubka.

Nejde o první boj o TVN

Pro TVN nejde o první situaci, kdy se mluví o možném ohrožení ze strany PiS. V roce 2021 se strana pokoušela schválit zákon, podle kterého by média v Polsku mohla patřit jen společnostem z Evropského hospodářského prostoru. Ačkoliv legislativa prošla oběma komorami parlamentu, nakonec ji vetoval prezident Andrzej Duda.

Soukromá televize TVN byla během vlády PiS považována za opoziční informační proud. Loni příjmy celé skupiny přesáhly 2,25 miliardy polských zlotých a její čistý zisk se zvýšil o více než čtvrtinu na téměř 420 milionů polských zlotých. Kromě TVN do skupiny patří například podíl ve společnosti Canal+ Polska.