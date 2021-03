Poláci se dohadují kvůli záchrannému balíčku EU | E15.cz

Spory v polské vládě

Polskou vládní koalicí opět otřásají závažné rozpory. Předseda krajně pravicové strany Solidární Polsko Zbigniew Ziobro řekl, že jeho poslanci nepodpoří schválení záchranného balíčku Evropské unie ve výši 750 miliard eur (zhruba 19,6 bilionu korun), z něhož samotné Polsko má dostat 58 miliard eur. Ziobrovi se nelíbí, že se Poláci zadluží kvůli zemím se slabšími ekonomikami a také to, že EU podmiňuje přijetí peněz dodržováním principů právního státu. Pokud se polskému premiérovi Mateuszi Morawieckému (Právo a spravedlnost) nepodaří přesvědčit koaličního partnera do konce dubna, aby změnil názor, bude muset spoléhat na hlasy opozice.

HDP eurozóny klesl více, než se čekalo

Ekonomika států platících eurem se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku snížila o 0,7 procenta, což znamená meziroční pokles o 4,9 procenta. Uvedl to v úterý statistický úřad Eurostat, který tak zpřesnil své odhady z února. Je to horší výsledek, než se původně očekával. Na vině je především nižší spotřeba zaviněná lockdowny. Naopak míra zaměstnanosti se v daném období zlepšila o 0,3 procenta. Za celý loňský rok se hrubý domácí produkt eurozóny propadl o 6,6 procenta a celé Evropské unie o 6,2 procenta.

Burzy rostly, akcie Tesly vyskočily o pětinu

Na amerických burzách se včera zcela obrátil trend z úvodu týdne a investoři začali opět masivně nakupovat akcie technologických gigantů. Cenné papíry Tesly vyskočily téměř o pětinu. Technologický index Nasdaq Composite celkově zaznamenal nejrychlejší růst od začátku listopadu, zvedl se o 3,69 procenta. Dow Jones zpevnil o 0,1 procenta a S&P 500 si připsal 1,42 procenta. V plusu zakončily úterní obchodování i všechny hlavní ukazatele v západní Evropě. Panevropský STOXX Europe 600 si polepšil o 0,76 procenta. Německý DAX posílil o 0,4 procenta, francouzský CAC 40 o 0,37 procenta a britský FTSE 100 přidal 0,17 procenta.

Disney+ má 100 milionů uživatelů

Streamovací kanál Disney+, patřící americké společnosti The Walt Disney Company, dosáhl na 100 milionů předplatitelů. V úterý o tom informoval šéf korporace Bob Chapek. Jeden z hlavních konkurentů Netflixu prolomil kulatou hranici pouhých šestnáct měsíců po svém spuštění. Do roku 2024 by podle Chapka mohl dosáhnout až na 260 milionů platících zákazníků. K úspěchu mu prý pomohly především populární seriály, jako je například The Mandalorian, ze světa Hvězdných válek. Akcie Disneyho nicméně včera strmě klesly o 3,67 procenta na 194,51 dolaru.

Brazil hits a daily record for #Covid19 deaths as hospitals verge on near collapse under a 2nd #coronavirus wave. @MSF's Fabio Biolchini explains the situation from the hard-hit city of Manaus. More: https://t.co/ENqw07kNSO pic.twitter.com/1RpMMeEoyD