Polský prezident pověřil sestavením vlády vítěze voleb Morawieckého | e15.cz

Příští polskou vládu plánuje sestavit proevropská Občanská koalice v čele s někdejším premiérem a předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem společně se středovou Třetí cestou a Novou levicí. V Sejmu, dolní komoře parlamentu, mají tato tři uskupení po volbách většinu 248 z celkových 460 křesel. Jejich zástupci v posledních týdnech vyzývali prezidenta Dudu, aby jmenoval premiérem toho, jehož vláda má šanci v Sejmu získat důvěru.

Pis zřejmě k účasti na případné koalici dokáže přesvědčit jen krajně pravicovou Konfederaci, dohromady mají v Sejmu 212 křesel.

Duda, který je blízkým spojencem PiS, ale už před volbami dával najevo, že sestavením vlády pověří zástupce té strany, která volby vyhraje. Už tehdy se očekávalo vítězství PiS.

Po volbách a konzultacích s parlamentními stranami prezident Duda označila za vážné kandidáty na premiéra Morawieckého a Tuska.

Prezident má podle ústavy do 30 dnů od voleb svolat zasedání nového Sejmu, na kterém odstoupí dosavadní vláda, a pak má další dva týdny na to, aby určil nového premiéra pověřeného sestavením nové vlády. Pokud by tato vláda nezískala důvěru Sejmu, přechází iniciativa s výběrem nového premiéra z prezidenta na Sejm. Duda oznámil, že Sejm v novém složení se poprvé sejde 13. listopadu.