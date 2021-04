Pozůstalí po šéfovi Samsungu musí zaplatit obří dědickou daň | E15.cz

Rodina zesnulého Lee Kun-hea, patriarchy společnosti Samsung, musí splatit masivní dědickou daň přes 12 bilionů wonů (232 miliard korun). Jedná se o jednu z největších dědických daní nejen v historii Jižní Koreje, ale i na celém světě. Rodina přislíbila miliardy dolarů do zdravotnictví i do umění a Leeovu osobní sbírku uměleckých děl věnuje tamním muzeím. Dědickou daň chce rodina splatit do pěti let.

Nejbohatší jihokorejská rodina ve středu oznámila, jak se vypořádá s majetkem zesnulého Lee Kun-hea, nejbohatšího muže v zemi. Po jeho smrti v říjnu minulého roku dostala rodina šest měsíců na to, aby informovala daňové úředníky o tom, jak uhradí šedesátiprocentní dědickou daň z majetku v hodnotě přibližně dvacet miliard dolarů, informují o tom Financial Times.

Dědickou daň chce rodina zaplatit v šesti splátkách do pěti let. Mimo to přislíbila miliardy dolarů na výdaje na zdravotní péči a jihokorejských muzeím věnuje osobní sbírku uměleckých děl zesnulého patriarchy Samsungu. Ta čítá přibližně 23 tisíc uměleckých děl, mezi nimiž jsou mistrovská díla Salvadora Dalího, Clauda Moneta, Pabla Picassa, ale i slavných korejských umělců.

„Je naší občanskou povinností a odpovědností platit všechny daně,“ uvedli rodinní příslušníci a poznamenali, že „tato dědická daň je jednou z největších v Koreji i na celém světě“. Rodina také oznámila řadu filantropických darů. Vloží stovky milionů dolarů do léčby rakoviny u dětí, do nemocnic léčících infekční onemocnění nebo do výzkumu nových vakcín.

Společnost Samsung ve třicátých letech minulého století začala obchodovat se sušenými rybami a zeleninou. Dnes je jedním z předních světových výrobců počítačových čipů a smartphonů a konkuruje největším světovým technologickým gigantům. Lee Kun-hee řídil celou společnost a postaral se o rozsáhlou transformaci společnosti na globální technologickou velmoc.