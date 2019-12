Trump podcenil jednání s Kimem, tvrdí američtí exministři obrany | E15.cz

„Pokud má prezident Spojených státu zasednout ke stolu s dalším lídrem, tak by se na to měl sakra dobře připravit, až už jde o témata rozhovoru, či o to, na čem je nutné se shodnout, abychom něčeho dosáhli,“ řekl Panetta na každoroční odborné konferenci Reagan National Defense Forum. „Ano, dosáhli jsme nějakého pokroku ve snaze podchytit dění v Severní Koreji, ale myslím se, že Severní Korea dnes představuje stejně velkou, ne-li větší hrozbu, než dříve,“ citoval jej server televizní stanice CNBC.

Trumpa a jeho administrativu kritizuje nejen demokrat Panetta, ale i válečný veterán Mattis, který jako nezávislý do letošního ledna zastával post ministra obrany v Trumpově vládě. „Pravděpodobně jsme neměli dostatečnou podporu ministerstva obrany a nekomunikovali jsme s našimi spojenci, takže ti si museli přečíst v novinách, co se děje,“ řekl. „Postupovat v tomto světě samostatně nefunguje. A právě teď na některých věcech pracujeme bez našich spojenců, nebo dokonce proti nim,“ doplnil. Mattis svou rezignaci na začátku roku odůvodňoval mimo jiné rozpory s Trumpem, když trval na úzké spolupráci se spojenci.

KLDR je jedinou zemí, která v tomto století provedla test jaderných zbraní. Od roku 2011 se Kimovu režimu podařilo zrealizovat přes 90 testů raket a čtyři zkušení odpaly jaderných zbraní. To je více než za 27 let zvládli dohromady jeho otec Kim Čong-il a jeho děd Kim Ir-sen.

Před dvěma lety Severní Korea úspěšně otestovala raketu, která je schopna zasáhnout území USA. Země následně prohlásila svůj program mezikontinentálních střel za dokončený a další vývoj pozastavila.

Následovala historická jednání Kima s Trumpem v Singapuru a v demilitarizované zóně oddělující KLDR od jejího jižního souseda. USA chtěly přimět KLDR k závazku, že země ukončí svůj jaderný program, Severní Korea naopak usilovala o zrušení hospodářských sankcí, které na ni uvalily Spojené státy a další země. Následný summit v Hanoji ale skončil krachem. USA přesto na rozdíl od Japonska a dalších zemí neodsoudily pokračující Kimovy raketové testy.

Minulý týden severokorejský velvyslanec při OSN Kim Song prohlásil, že další jednání mezi oběma zeměmi se už nebudou týkat severokorejského jaderného programu. „Nepotřebujeme teď mít zdlouhavé rozhovory se Spojenými státy a denuklearizace už zmizela z vyjednávacího stolu,“ uvedl.

KLDR následně během víkendu oznámila, že provedla „velice významný“ test na základně Sohe. Tu měla podle dřívější dohody na mezikorejském summitu demontovat pod dohledem mezinárodních odborníku. „Kim Čong-un je dost chytrý a může toho mnohem více ztratit, vlastně všechno, jestliže se bude chovat nepřátelsky. Podepsal se mnou v Singapuru zásadní dohodu o denuklearizaci,“ reagoval na oznámení Trump na svém Twitteru.