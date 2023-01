Projekt Trojena: Saúdská Arábie postaví megalomanské zimní středisko | E15.cz

Saúdská Arábie pokračuje v megalomanských projektech. Lineární město The Line, které v rámci projektu Neom země již buduje , dostane další dominantu. Tou má být projekt Trojena , který bude zahrnovat velkou vodní nádrž, místa pro konání kulturních akcí, byty, ale také lyžařské centrum, které by mělo v roce 2029 hostit zimní asijské hry.

Prostředí pro vybudování lyžařského střediska jsou v rámci země ideální. Projekt Trojena by měl stát v oblasti hor, jen několik desítek kilometrů od Akabského zálivu. Oblast je obklopena horami s výškou od 1500 do zhruba 2600 metrů nad mořem. Lyžařské středisko by návštěvníkům mělo kromě sjezdovek nabídnout také observatoř s vyhlídkou na celou oblast komplexu Trojena, který by se měl rozléhat na ploše zhruba 60 kilometrů čtverečních.

Kromě areálu pro zimní sporty bude komplex obsahovat také vodní nádrž s promenádou, futuristickou vertikální vesnici The Vault, ultra luxusní ubytování ve skalních kapslích, rezervaci s divokými zvířaty a takzvaný The Bowl s hotelem, svatební kaplí, prostory pro zábavu, noční život a konání konferencí.

Lineární město v poušti se už rodí

Saúdská Arábie letos zahájila stavbu 170 kilometrů dlouhého města v poušti, nazvaného The Line, které patří společně s projektem Trojena do megaprojektu Neom. Stavba uprostřed pouště za pět set miliard dolarů má nabídnout především ekologicky udržitelné bydlení pro až devět milionů lidí. První obyvatelé by se měli nastěhovat už v roce 2024.

„The Line se vypořádává s výzvami, kterým lidstvo ve svém městském životě čelí, a otevírá obzory v alternativních způsobech života. Nemůžeme ignorovat krize v oblasti bydlení a životního prostředí, kterým čelí světové metropole,“ uvedl k projektu otec myšlenky, saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán a dodal, že jeho země je připravena na civilizační revoluci.

VIDEO: Jak bude vypadat pouštní megaměsto The Line, které buduje Saúdská Arábie?

Negativní ohlasy

S realizací projektu Neom podle serverů Middle East Monitor či Middle East Eye dlouhodobě nesouhlasí obyvatelé, které stát násilně vysídlil, aby uvolnil místo výstavbě. Počátkem října situace vyústila v soudní proces, v němž byli tři muži z kmene Huwaitat, kteří s násilným vystěhováním nesouhlasili, odsouzeni k smrti. Informovala o tom organizace pro lidská práva ALQST.