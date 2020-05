Pulitzerovu cenu získalo zpravodajství o Hongkongu i Boeingu | E15.cz

Pulitzerovy ceny měly letos 23 kategorií, z nichž 15 se týkalo novinářské práce. Aktuální 104. ročník poznamenala pandemie nemoci covid-19. Vyhlášení vítězů bylo původně plánováno na 20. dubna, nakonec ale bylo posunuto na dnešek. Odklad si vymínili novináři z poroty, kteří potřebovali na vyhodnocení více času, neboť se zároveň věnovali hektickému zpravodajství o koronaviru.

Hlavní novinářskou cenu, která je udělována za veřejnou službu, získal aljašský deník Anchorage Daily News s rešeršní platformou ProPublica za sérii o aljašských vesnicích bez policejní ochrany. Cenu za vnitroamerické zpravodajství si odnesli Dominic Gates, Steve Miletich, Mike Baker a Lewis Kamb z deníku The Seattle Times za materiály o přešlapech společnosti Boeing, které vedly ke dvěma tragickým pádům letadel 737 MAX, a T. Christian Miller, Megan Roseová a Robert Faturechi z ProPublica za objasňování smrtelných námořních nehod 7. flotily v Pacifiku.

Za investigativní zpravodajství dostal Pulitzerovu cenu Brian Rosenthal z The New York Times, který odhalil predátorský systém půjček v prostředí taxislužeb v New Yorku.