Putin převedl továrny Canpacku a Rockwoolu pod nucenou správu. Západní firmy přišly o kontrolu
- Ruský prezident zabavil dvě továrny firem ze Západu.
- Obě společnosti přišly o kontrolu nad svými ruskými dceřinými firmami.
- Kreml tím pokračuje v trendu, který se v Rusku rozšířil po zavedení západních sankcí.
Rozhodnutí vychází z prezidentských dekretů datovaných k 31. prosinci loňského roku, které však ruské úřady zveřejnily až s několikatýdenním zpožděním. Polsko-americký výrobce hliníkových obalů Canpack přišel o stoprocentní podíly ve společnostech Can-Pak a Can-Pak Packaging Plant ruská průmyslová skupina Stalement. Společnost JSC Razvitie Stroitel'stvo Assety (Rozvoj stavebních aktiv) bude zase dočasně spravovat 100 procent akcií společností Rockwool a 68 procent akcií společnosti Rockwool-Volga, uvedla agentura TASS.
Dánský Rockwool potvrdil, že ruský stát převzal správu nad jeho čtyřmi továrnami v zemi a firma nad nimi již nemá žádnou faktickou kontrolu. Společnost oznámila, že ruské podniky vyřadí ze své konsolidace a odepíše jejich účetní hodnotu. K 31. prosinci činil vlastní kapitál ruských aktivit Rockwoolu 469 milionů eur. Firma zároveň uvedla, že se hodlá bránit na základě bilaterální investiční dohody, avšak šance na zvrácení rozhodnutí označila za velmi nízké.
Podle vyjádření generálního ředitele Rockwoolu Jese Munka Hansena, které citovala běloruská agentura Nexta, mohlo být převzetí aktiv motivováno i veřejnou podporou Ukrajiny ze strany firmy, včetně finančních darů na obnovu země po ruské invazi. Ruské úřady takové zdůvodnění oficiálně nepotvrdily.
Rockwool i Canpack pokračovaly v podnikání v Rusku i po invazi
Rockwool vstoupil na ruský trh v polovině 90. let a postupně zde vybudoval síť výrobních závodů v Moskevské a Leningradské oblasti, na Uralu i v Tatarstánu. V minulosti čelil kritice za to, že v Rusku pokračoval v podnikání i po zahájení války proti Ukrajině v únoru 2022.
Také Canpack patří mezi firmy, které si po invazi část aktivit v Rusku ponechaly. Společnost založená v roce 1992 v polském Krakově patří k největším světovým výrobcům hliníkových obalů a podle polských zdrojů zajišťovala přibližně 30 procent ruského trhu s nápojovými plechovkami, uvedl polský server TVP World. Od roku 2010 provozovala výrobní závody v Moskevské a Rostovské oblasti a po vypuknutí války zastavila nové investice, nikoli však výrobu.
Převzetí majetku Canpacku a Rockwoolu zapadá do širšího trendu, kdy Rusko v posledních letech stále častěji přebírá kontrolu nad zahraničními firmami pod záminkou dočasné správy. Tento postup je široce vnímán jako nástroj, jak zaplnit rozpočtové výpadky způsobené sankcemi a zároveň udržet chod klíčových průmyslových kapacit v podmínkách mezinárodní izolace.
Podobným způsobem Rusko v posledních letech převedlo pod dočasnou správu například ruská aktiva energetických skupin Fortum a Uniper, potravinářských firem Danone a Carlsberg či výrobce průmyslových plynů Air Liquide. V některých případech se následně dočasná správa změnila v trvalou ztrátu kontroly nad majetkem, jinde zůstává nástrojem politického tlaku na zahraniční vlastníky.
