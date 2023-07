TSMC o rok odkládá zahájení výroby čipů v USA, nemá odborníky | e15.cz

TSMC ve čtvrtek vedle ročního zpoždění začátku výroby ve Spojených státech informovala o desetiprocentním poklesu tržeb v letošním roce. Akcie podniku v pátek odepsaly skoro 3,3 procenta a spadly na 560 tchajwanských dolarů za kus.

Výroba pokročilých mikroprocesorů v továrně v Arizoně na jihozápadě USA bude zahájena v roce 2025, uvedl předseda představenstva TSMC Mark Liu. Závod, který se buduje od roku 2021, se podle něj potýká s nedostatkem pracovníků s „odbornými znalostmi nutnými pro instalaci zařízení v závodě na výrobu polovodičů“. Liu dodal, že firma pracuje na nápravě situace. Z Tchaj-wanu například posílá zkušené techniky, kteří školí americké pracovníky.

Ve druhém čtvrtletí klesl TSMC čistý zisk o 23 procent na 181,8 miliardy tchajwanských dolarů, tedy asi 125,2 miliardy korun. Po pandemii se dál snížila poptávka po jeho čipech, které se používají v automobilovém průmyslu či elektronice.

TSMC je největším smluvním výrobcem čipů na světě. Firma poprvé oznámila plán na výstavbu závodu v Arizoně v roce 2020, tedy v době prezidentství Donalda Trumpa. Loni v prosinci uvedla, že investice do projektu více než ztrojnásobí na čtyřicet miliard dolarů (860,6 miliardy korun). Jde o jednu z největších zahraničních investic v USA. Liu tehdy řekl, že první ze dvou výrobních provozů bude spuštěn do roku 2024 a druhý do roku 2026.

Spojené státy zavedly řadu opatření proti čínskému odvětví výroby čipů a zároveň investovaly miliardy dolarů na podporu amerického polovodičového průmyslu. Biden loni podepsal zákon, který vyčlenil 280 miliard dolarů na výrobu špičkových technologií a vědecký výzkum v USA. Investice zahrnují daňové úlevy pro firmy, které v zemi vybudují závody na výrobu čipů.

Spojené státy vyrábějí přibližně deset procent celosvětové nabídky počítačových čipů. V roce 1990 se tato země podílela na celosvětové produkci téměř čtyřiceti procenty.