Ranní check: Brano doplácí na krizi, NATO kritizuje Putina, nervozita investorů stoupá | e15.cz

Stávající systém stavebního spoření je podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše v současnosti neefektivní a neplní svou původní funkci. Stát by měl peníze určené pro stavební spoření využít pro jinou formu podpory bydlení, uvedl v diskuzním pořadu ČT1 Otázky Václava Moravce. Stát vydává ročně formou příspěvku na stavební spoření přes čtyři miliardy korun.

Vzestup čínských automobilek na úkor západních na největším automobilovém trhu světa doléhá i na tuzemské závody jednoho z největších českých výrobců autodílů Brano. Značky, jako jsou Volkswagen, Audi, Volvo nebo General Motors, čelí nedostatečnému odbytu na čínském trhu, takže snižují množství poptávaných součástek. V případě jejich dodavatele Brana je propad natolik významný, že od posledního březnového týdne až do konce dubna budou muset stovky zaměstnanců přejít na čtyřdenní pracovní režim. Jeden den v týdnu zůstanou doma kvůli překážce na straně zaměstnavatele.

Nervozita investorů ve finančním sektoru opět stoupá. Dokládají to i akcie největší německé banky Deutsche Bank, která v pátek odepsaly přibližně osm procent. Za jejich pátečním propadem stojí prudký růst nákladů na pojištění proti možnosti, že by německá banka nesplatila věřitelům své dluhopisy. Dominový efekt na finančním trhu způsobil předchozí krach tří amerických bank a problémy švýcarské Credit Suisse. Ta se dostala do potíží kvůli odlivu vkladů klientů a výsledkem byla dqwohoda o převzetí ze strany konkurenční UBS. Deutsche Bank, která patří mezi nejvýznamnější banky v EU, by mohla být další na řadě.

✅ NATO kritizuje Putina za jeho jadernou rétoriku

NATO v neděli kritizovalo ruského prezidenta Vladimira Putina za jeho „nebezpečnou a nezodpovědnou“ jadernou rétoriku, den poté, co ruský prezident prohlásil, že plánuje rozmístit taktické jaderné zbraně v Bělorusku. Putin tento sobotní krok přirovnal k tomu, že USA chce rozmístit své zbraně v Evropě, přičemž trval na tom, že Rusko neporuší své sliby a nepoužije jaderné zbraně.

