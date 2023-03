Stavební spoření je neefektivní a neplní svou funkci, míní Bartoš. Příspěvek by zrušil | e15.cz

Stávající systém stavebního spoření je podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše v současnosti neefektivní a neplní svou původní funkci. Stát by měl peníze určené pro stavební spoření využít pro jinou formu podpory bydlení, uvedl v diskuzním pořadu ČT1 Otázky Václava Moravce. Stát vydává ročně formou příspěvku na stavební spoření přes čtyři miliardy korun.

„Aby se mohlo stavební spoření srovnávat teď a kdysi, tak by ten státní příspěvek musel být 35 tisíc ročně. Teď je dva tisíce ročně,“ poukázal Bartoš na to, že stavební spoření je spíše zvyk. Čtyři miliardy ročně podle něj nejsou efektivně využity, s čímž souhlasila i bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ta by uvítala i nějakou státní podporu v oblasti zateplování domů.

Bartoš by byl pro zrušení státního příspěvku u stavebního spoření, bude ale požadovat garanci, že ušetřené peníze se využijí v podpoře bydlení občanů v jiné efektivnější formě.

Ekonom Petr Zahradník by státní příspěvek spíše diferencoval. „Model fungování stavebního spoření je potřeba změnit. Na straně vkladů je ta účelovost velmi nízká. Otázka je do jaké míry budou opravdu využity na účely bydlení. Státní příspěvek bych diferencoval,“ řekl ekonom Zahradník.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Dostálová naopak podporu stavebního spoření rušit nechce, stát by podle ní ovšem měl zavést mechanismus k tomu, aby vynaložené peníze byly využívány výhradně na bydlení. „Je potřeba si ohlídat ze strany státu, aby to šlo na účely bydlení,“ řekla v pořadu.

Zrušení podpory stavebního spoření, na které stát loni vydal 4,3 miliardy korun, je jedním z opatření, která kabinetu navrhla Národní ekonomická rada vlády (NERV) ke snížení strukturálního schodku státního rozpočtu, který je nyní více než 200 miliard korun. Nejpozději koncem dubna plánuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) představit nepopulární kroky pro snížení rozpočtových schodků o 70 miliard korun.