Ranní check: Prezident oznámí jména možných ústavních soudců, NKÚ odhalí výsledky kontrol | e15.cz

Dobré ráno! Apríl je za námi, máme třetího dubna a svátek má Richard. V Londýně začal „úřadovat“ Jack Rozparovač (1888), uskutečnil se první let přes Mount Everest (1933) a firma Apple představila světu svůj první iPad tablet (2010). Třetí dubny byly historicky nabité a věci se budou dít i dnes, viz níže.

Praha bude jako Londýn nebo Helsinky. Půjdeme proto do regionů, říká šéf YIT Stavo Lokaj

Současná bytová krize a dlouhodobě rostoucí ceny nemovitostí mění přemýšlení Čechů o bydlení. Ti, kteří stále touží zejména ve velkých městech po vlastním bydlení, stále častěji míří za jejich hranice. „Funguje to tak v Helsinkách, v Londýně, v Paříži a v budoucnu to tak bude i v Praze. Klienti se budou diverzifikovat, proto i náš směr je poohlížet se v jejím okolí,“ říká generální ředitel YIT Stavo Marek Lokaj a představuje první mimopražský projekt původem skandinávské firmy.

Stále ještě máme ve skladech dost vojenského materiálu na pomoc Ukrajině, říká Černochová

Česká republika patřila k prvním zemím, které začaly po ruské invazi vojensky podporovat Ukrajinu, a podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) má stále ještě vojenský materiál, jehož zasláním může napadené zemi pomoci. Řekla to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Uvedla také, že pokud by došlo na použití taktických jaderných zbraní Ruskem na území Ukrajiny, české občany by to nijak neohrozilo.

Nejrůstovější rok Radovana Vítka. Skupina CPI loni enormně vyrostla, nyní musí snížit dluh

Realitní skupina CPI Property Group, kterou z 87 procent vlastní miliardář Radovan Vítek, zažila loni turbulentní rok. Ovládla rakouské společnosti Immofinanz a S Immo a celkové příjmy společnosti se tak zvojnásobily v přepočtu na více než 30 miliard korun. Jedné z největších realitních skupin ve střední Evropě však výrazně vzrostla zadluženost, jejíž poměr vůči hodnotě majetku od roku 2021 stoupl o 15 procentních bodů. Poslední roky naopak Vítek pomocí levného financování zadluženost výrazně snižoval, čím si připravil cestu k velkým akvizicím. Nyní čistí portfolio, aby dluh snížil.

Ve sklárně Moser se kvůli rozvodu mění podíly. Výrobce křišťálu bude mít nově tři vlastníky

Tradiční český výrobce křišťálu Moser bude mít nově tři namísto dvou vlastníků. Kvůli rozvodovému řízení se rovným dílem rozdělí poloviční podíl dnes už bývalých manželů Zapletalových. Informaci E15 potvrdila nová spolumajitelka a členka představenstva sklárny Moser Kateřina Zapletalová.

