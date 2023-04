Praha bude jako Londýn nebo Helsinky. Půjdeme proto do regionů, říká šéf YIT Stavo Lokaj | e15.cz

Současná bytová krize a dlouhodobě rostoucí ceny nemovitostí mění přemýšlení Čechů o bydlení. Ti, kteří stále touží zejména ve velkých městech po vlastním bydlení, stále častěji míří za hranice jejich hranice. „Funguje to tak v Helsinkách, v Londýně, v Paříži a v budoucnu to tak bude i v Praze. Klienti se budou diverzifikovat, proto i náš směr je poohlížet se v jejím okolí,“ říká generální ředitel YIT Stavo Marek Lokaj a představuje první mimopražský projekt původem skandinávské firmy.

Proč jste se na projektu Vesi Hostivař spojili s RSJ?

S RSJ začala spolupráce nejprve na naší pobočce na Slovensku, kde hledali partnera, který by vstoupil do některých jejich projektů. A RSJ vstoupila do projektů YIT Slovakia poměrně významně, především do těch bratislavských a mají společný podnik padesát na padesát, tedy takzvaný join venture projekt. My jsme hledali podobnou spolupráci i tady v Praze, až jsme našli vhodný projekt, což je Vesi Hostivař, kde je 208 bytů u Hostivařské přehrady. A je to úplně stejný model jako na Slovensku, což znamená, že my jsme developer, takže stavební část máme na starost my a RSJ je finančním investorem.

Jaký je přesně finanční podíl?

Opět je to padesát na padesát.

Je to model, ve kterém chcete pokračovat? Hledáte i další spolupráce?

Ano, hledáme i další, i přesto, že jako firma máme silný finanční kapitál, protože my financujeme vše z našich vlastních zdrojů, tedy z YIT Treasury. Nemáme žádné lokální financování, ani nemůžeme mít. Nicméně pokud se dohodneme na nějakém join venture projektu, lokální financování můžeme použít, což někdy výhodné je a někdy ne. V případě Vesi Hostivař jsme ho využili. Projekt jako takový financuje UniCredit Bank.

Proč nesmíte mít bez join venture lokální financování?

Je to tka nastavené jednak z toho důvodu, že je YIT na burze, a jednak proto, že se v tom financování opravdu cítíme být silní, takže externí financování nepotřebujeme. A za třetí je to dlouhodobá strategie, kterou YIT nemění.

Přispěla k tomu rozhodnutí i současná krize? Přece jen je taková spolupráce výhodná především proto, že například v případě Vesi Hostivař projekt váže jen polovinu kapitálu.

Ne, to rozhodnutí padlo mnohem dřív, myslím, že už v roce 2021, kdy byla ekonomická situace a cena hypoték velmi příznivá. I tak jsme se rozhodli partnerství s RSJ vytvořit a myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Takže teď spolupracujeme na Vesi Hostivař a máme v plánu i další projekt. Bereme to jako takovou diverzifikace investorů.

Můžete být ohledně dalšího projektu konkrétnější?

Zatím ne, protože není nic uzavřeno. Bavíme se o projektech, které aktuálně máme na stole a uvidíme. Myslím si, že to rozhodnutí padne velice rychle a poté přijde na řadu podpis dohody. My o ni určitě zájem máme, protože ta stávající funguje dobře.

Porozhlížíte se i po jiném partnerovi, nebo vám RSJ zatím stačí?

Ne, prozatím ne.

YIT v minulosti ohlásilo, podobně jako jiní developeři, že bude stavět nájemní bydlení. Poté jste od něj ale ustoupili. Co bylo důvodem?

Důvodem byla strategie YIT. Za 110 let své historie to vždycky byla stavební a developerská firma. Tady v Česku jsme v podstatě jenom developer. A vedení společnosti se rozhodlo, že bude pokračovat v tom hlavním byznysu, tedy v developerské činnosti rezidenčních a komerčních nemovitostí. Nájemní bydlení sebou nese nutnost servisu, neboli správy té nemovitosti, a my jsme se nakonec rozhodli, že touto cestou nepůjdeme. Nicméně jsme otevřeni spolupráci s jakýmkoliv investorem, který by takovou ambici měl. Je pro nás ale důležité to, že my nechceme žádné budovy ani byty vlastnit.

Spolupráci s investorem, který by po dokončení od vás byty převzal a pronajímal je, se tedy nebráníte?

To určitě ne. Dokonce už jsme v roce 2021 měli podobnou spolupráci rozjednanou. Protože v té době trh hodně přál prodejům, rozhodli jsme se nakonec z toho ustoupit. Takže pokud by se objevil zájem nějakého investora, kterých tady začíná fungovat čím dál víc, tak jsme otevření diskuzi a jsme připraveni z našeho portfolia některý z projektů přizpůsobit.

Jaký byl prodejně pro YIT rok 2022?

Podobně jako pro všechny byl na začátku dobrý, pak byl přibrzděn zvýšením úrokových sazeb. Nicméně já ho hodnotím jako dobrý. Prodali jsme víc než 200 bytů v rozjetých projektech. Oproti těm standardním předcovidovým rokům, byl ještě trochu slabší, ale míříme k podobné úrovni. Myslím, že se velmi brzy vrátíme na úroveň zhruba pěti a půl až šesti tisícům prodaných bytů na celém pražském trhu.

Myslíte si, že aktuální stav trhu nějak zásadně změní přemýšlení Čechů o bydlení?

Určitě ano. To zásadní, co lidé sledují, jsou náklady, nejen na energie a na bydlení, ale celkově na žití. Proto se u nových bytů hodně zajímají o energetickou úspornost, o ekonomickou úspornost. A určitě nastane změna v poměru mezi nájemním a vlastnickým bydlením. Vidíme to na západoevropských městech a my k tomu směřujeme také. Současná mladá generace už uvažuje o bydlení jinak. Mladí nevědí, kde budou chtít bydlet za pět let, chtějí se víc stěhovat. Ti budou určitě čím dál častěji směřovat do nájemních bytů.

Jakou vy letos očekáváte stavební aktivitu? Bude YIT stavět podle plánu nebo s něčím budete čekat?

Obecně si myslím, že letos bude rezidenční trh přibrzděný. Někteří developeři nezahazují projekty a čekají na lepší situaci pro prodej bytů. Co trápí nás, podobně jako ostatní developery, jsou povolení. My bohužel ještě nemáme na projekty, které bychom chtěli letos zahájit stavební povolení. V případě, že je získáme, tak bychom rádi začali stavět, ale určitě ne dříve než na podzim.

To je zajímavý moment trhu, protože právě na zdlouhavá povolování si často developeři stěžují a pak oznámí, že projekty pozdrží. To by mohlo vytvořit další tlak na zvyšování cen, ne?

Ano, to se opravdu stát může. V případě, že se situace zlepší a trh bude malý, ceny těch bytů půjdou spíš nahoru. Proto to přirovnávám k těm velkým městům západní Evropy. V budoucnu si už nebudou všichni moct dovolit koupit byt v Praze a budou muset hledat v regionech. Klienti se budou diverzifikovat, proto i náš směr je poohlížet se v okolí Prahy, případně i ve velkých krajských městech, a do nich postupem času expandovat. Tam chceme klientům nabídnout finančně dostupnější bydlení, ale samozřejmě s dobrou dostupností do Prahy, což si myslíme, že je ten směr, kterým společnost půjde. Funguje to tak v Helsinkách, v Londýně, v Paříži.

Není to trochu i proto, že pozemky v širším centru Prahy docházejí?

Ano, to je další faktor. My když jsme koupili pozemky na Praze 9 v Hloubětíně, byli jsme jedni z prvních developerů, kteří o to území projevili větší zájem. Teď je Praha 9 jedna z nejvíce se rozvíjejících částí Prahy. A je to i díky dobré spolupráce s radnicí, která má vizi, ví jakou představu o vývoji čtvrti má a co očekává od developerů. Takže i bývala průmyslová zóna se spoustou brownfieldů je už v podstatě rozebraná a není kde brát pozemky. Proto je potřeba se porozhlížet jinde.

Vy jste v rámci svého největšího projektu Suomi Hloubětín postavili také mateřskou školu. Je to pro developera ve finále levnější udělat s městem takovouto dohodu a získat rychleji stavební povolení?

Obecně bych řekl, že to je v zájmu developera, protože tam těm klientům přináší hodnotu, za kterou jsou tak ochotni zaplatit. Proto si myslím, že bránit se spolupráci města a investorů nedává smysl. Obě strany tím mohou jedině získat. Naopak by to měla být opravdu otevřená diskuze o tom, co by do té lokality, která je jasně definovaná územní plánem, měl investor přinést. Musí to být samozřejmě v mantinelech toho, co umožňuje územní plán.

U Suomi jsou před vámi ještě dvě etapy. Jednu z nich jste se teď rozhodli trochu upravit. K čemu úprava směřuje?

My už máme stavební povolení, takže už jen zvažujeme, jestli tu budovu náhodou trochu nezvýšíme.

A to tam územní plán umožňuje?

Územní plán umožňuje výjimečnou přípustnost, o které se teď bavíme s IPRem a Útvarem pro rozvoj hlavního města Prahy.

Váš druhý největší pražský projekt je Parvi Cibulka. To je první rekonstrukce, nebo přestavba, do které se YIT v Česku pustilo. Co k tomu vedlo?

My jsme bývalou továrnu Meopta kupovali od zahraničního investora, který se chtěl projektu zbavit. A nejdřív jsme chtěli koupit jen projekt novostavby Alto, který je za budovou Meopty. Nakonec ale předchozí majitel rozhodl, že to prodá pouze jako celek, takže jsme koupili celý areál. Po její prohlídce okamžitě padlo rozhodnutí, že ji zrekonstruujeme na byty, protože ta budova má obrovské genius loci, které člověk ocení, až když je na tom místě a vidí, jak funguje, jak je zasazená v tom místě a ty výhledy. Jednoduše krása. I díky předchozí spolupráci, se kterou jsme byli spokojeni, jsme oslovili architekta Jakuba Cíglera, jestli by s námi chtěl do tohohle projektu jít. Výsledek je podle nás přesně takový, jak jsme si představovali. Je zde zachován industriální duch, ale zároveň je to skvělé loftové bydlení.

Už jste zmínil ten odchod do regionů. Pokud vím, tak už první projekt v Kladně připravujete?

Ano, v tom my vidíme budoucnost, proto jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Ten projekt splňuje všechno, co si představujeme. Je to moderní bydlení s dobrou dostupností do Prahy a význam Kladna podle nás v budoucnosti vzroste. Takže ideální řešení situace pro mladé rodiny, které například na 3+kk v Praze nedosáhnou, ale v Kladně už je to pro ně reálné a přitom to bude příjemně blízko Prahy, v plně vybaveném městě s přírodou nedaleko.

V jaké fázi teď ten projekt je?

Připravujeme dokumentaci pro územní rozhodnutí.

A jaké jsou plány YIT do budoucna?

My bychom především chtěli posunout stavebnictví vpřed. Já tomu říkám kulturní revoluce ve stavebnictví. Za posledních třicet let se stavebnictví v podstatě nikam neposunulo a už vůbec ne směrem k průmyslu 4.0. A je to vidět. Všechny projekty stavíme příliš dlouho. Ve Finsku jsme schopni postavit bytový dům se stovkou bytů za čtrnáct měsíců, tady je normálních 24. Nám jde o kapitál, který pak máme v projektu vázaný déle, než bychom potřebovali, protože bychom ho mohli vložit do jiných projektů. A za druhé také klient čeká na byt dva roky, což je podle nás hrozně dlouhá doba. Takže my chce přinést naše know-how z Finska, kde stavíme jedno patro za týden. V Česku to je jedno patro za měsíc.

To se ale zřejmě bavíme o technologickém rozdílu. Týden zřejmě bude možný díky prefabrikaci, kterou tedy prozatím asi v Česku nepoužíváte…

Ano, je to technologický rozdíl a rozdíl v subdodavatelském systému. V devadesátých letech se řeklo, že paneláky jsou špatné, což já osobně považuji za obrovskou chybu, takže skončilo využívání prefabrikátů. My ji ale ve Finsku využíváme. Minimalizuje se tím mokrý proces na stavbě, který právě prodlužuje tu dobu výstavby. Zároveň přinášíte mnohem větší kvalitu díky tomu, že jsou minimalizování nepříznivé vlivy na kvalitu betonu. Vždycky říkám, ať se jde každý podívat na stavbu, jaké tam panují podmínky, a pak to srovná s výrobou v továrně, kde je světlo, čisté prostředí a nulový vliv klimatických podmínek.

Už s prefabrikací v některém svém projektu počítáte?

Využíváme prefabrikovaných koupelen, které se už v kuse namontují do stavby. Koupelna je místo, kde na stavbě vzniká asi největší množství chyb a zároveň vyžaduje velké množství lidí na jednom místě. Výrobou v továrně se ty chyby výrazně eliminují a zároveň to významně zrychluje stavbu. Myslím, že dokážeme výstavbu zkrátit o dva až tři měsíce díky těm koupelnám.

Intenzivně se samozřejmě zabýváme i prefabrikací nosných zdí. My teď realizujeme projekt Happi Milánská, jsme ve třetím patře. A instalujeme tam prefabrikované panely a betonujeme monolitický strop a již dosahujeme úspory času, jelikož jedno patro postavíme za dva týdny. Takže u našich plánovaných projektů opravdu směřujeme k významné prefabrikaci.

Který z chystaných projektů už budete stavět tempem jedno patro za týden?

Jedním z těch větších projektů by měl být právě ten v Kladně. To je náš cíl, uvidíme, jestli se nám to podaří zrealizovat. Zahájení máme plánováno na rok 2025, tak do té doby to, doufáme, vychytáme natolik, abychom toho byli schopní.

Marek Lokaj (47)

Vystudoval obor pozemní stavby na Vysokém učení technickém v Brně. Po dokončení studií sbíral zkušenosti jako projektový manažer. Do YIT Stavo nastoupil už v roce 2008, kdy firma vstoupila na český trh. Z pozice technického ředitele se pak v roce 2021 ujal vedení celé společnosti.