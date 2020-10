Ranní přehled: Trumpův volební web napadli hackeři, Microsoft těží z pandemie | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události:

Trumpův web se stal cílem útoku



Hackeři se nabourali do oficiálních stránek volební kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Data neukradli, ale od návštěvníků stránek požadovali nespecifikovanou částku v kryptoměně za přístup k údajným tajným konverzacím Trumpovy rodiny a kolegů, informovala agentura Reuters. Incident nicméně významně neovlivnil průběh voleb. Hlasovalo v nich přes sedmdesát milionů lidí, více než polovina z celkové účasti ve volbách před čtyřmi lety.

Není to však poprvé, co hackeři na Trumpa zaútočili. Například v polovině října měl holandský hacker už na pátý pokus uhodnout Trumpovo přihlašovací heslo na Twitter, informoval Guardian. Heslo mělo být „maga2020“, tedy zkratka volebního hesla Make America Great Again. Hacker přístup nezneužil, naopak varoval před nízkou obtížností přihlášení se na Trumpův twitterový účet, který sleduje přes 87 milionů uživatelů.

Karikatura Mohameda budí i roky po atentátu vášně

Napětí mezi Francií a muslimskými zeměmi sílí. Protestujícím se nelíbí, že se prezident Emmanuel Macron zastává francouzského učitele dějepisu, jehož kvůli použití karikatury muslimského proroka Mohameda ve výuce o svobodě vyjadřování zavraždil čečenský islamistický extremista. Francouzské ministerstvo zahraničí proto vydalo novou výstrahu pro cestování do Indonésie, Bangladéše, Iráku a Mauritánie. Občany vyzvalo, aby v těchto zemích dbali zvýšené obezřetnosti. Událost vyvolává velkou nevoli i v dalších zemích, především Turecku.

Z trhů a burz:

Microsoftu se daří

Nečekaně výrazný impuls dává pandemie technologickým firmám, čehož významně využívá i jedna z nejhodnotnějších společností světa, americký Microsoft. V prvním finančním čtvrtletí meziročně zvýšil čistý zisk téměř o třetinu na 13,9 miliardy dolarů, zhruba 322 miliard korun. Tržby narostly o dvanáct procent na 37,2 miliardy dolarů, překonaly tak očekávání analytiků. K úspěchu dovedly Microsoft především cloudové služby, o které je velký zájem právě díky strmě rostoucímu využití práce z domova nebo vzdělávání přes internet.

Americké akcie převážně oslabily

Technologie táhnou i ve zlých časech. Díky růstu ceny akcií Microsoftu posílil technologický index Nasdaq Composite o 0,64 procenta. Naopak Dow Jonesův index, jenž zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, odepsal 0,8 procenta. Klesl i širší index S&P 500, a to o 0,3 procenta. Analytici zdůvodňují pokles tím, že se nepodaří rychle najít dohodu na podobě nových opatření pro podporu americké ekonomiky.

