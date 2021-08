Řecko kvůli obavám z migrantů vztyčilo u hranic s Tureckem plot | E15.cz

"Nemůžeme pasivně čekat na možný dopad," řekl v pátek ministr pro ochranu občanů Michalis Chrisochoidis při návštěvě hraniční oblasti u řeky Evros, která tvoří přírodní hranici mezi Řeckem a Tureckem. "Naše hranice zůstanou neporušitelné," dodal.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan při pátečním telefonátu s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem uvedl, že prudký nárůst počtu afghánských migrantů by znamenal "vážný problém pro všechny". Evropská unie by měla pomoci Afgháncům v jejich vlasti a sousedních zemích, aby zabránila nové migrační vlně, myslí si turecký prezident. "Pokud se neučiní opatření v Afghánistánu a Íránu, nové migrační vlně se nevyhneme," řekl.

Greece says it has completed construction of a border wall extension to deter asylum seekers from entering after the Taliban seized control of Afghanistan.



The nearly 25-mile fence borders Turkey, where nearly a million refugees crossed into Greece after fleeing war in 2015. pic.twitter.com/f2SyYSNZV9