Automobilka Renault prodává svůj vlastnický podíl v Daimleru | E15.cz

Top události

Evropské státy bojkotují AstraZenecu

Dánsko, Norsko, Island a Itálie ve čtvrtek dočasně zakázali očkovat proti koronaviru vakcínou britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Rozhodli se tak poté, co jedna žena v Dánsku zemřela na následky krevních sraženin bezprostředně poté, co byla touto vakcínou naočkována. Krevní sraženiny se měly objevit i u několika dalších pacientů napříč Evropou, není ovšem známo, zda tento jev souvisí právě s očkováním. Pro reputaci AstraZenecy je to nicméně další nepříjemná komplikace. Firma je již delší dobu příčinou rozkolu mezi Evropskou unií a Velkou Británií kvůli pomalým dodávkám očkovací látky.

Hongkongští aktivisté naléhají na EU

Prodemokratiční aktivisté z Hongkongu apelují na šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby Evropská unie odložila ratifikaci obchodní dohody s Čínou, která byla uzavřena na konci loňského roku. Píše o tom deník The Guardian. Aktivisté upozorňují, že Peking neplní své mezinárodní závazky vůči Hongkongu. EU je podle nich naivní, pokud věří, že Čína začne v regionu dodržovat lidská práva. Dopis pro Leyenovou podepsalo 24 předních vůdců hongkongských prozápadních protestů, z nichž třináct aktuálně žije v exilu.

Z trhů a burz

Burzy rostly, dařilo se technologiím

Americké akciové trhy ve čtvrtek zpevnily. Vzhůru je táhly především velké technologické společnosti. Index S&P 500 vyrostl o více než jedno procento a uzavřel na novém rekordu. Dow Jones si připsal 0,58 procenta a Nasdaq Composite vyskočil o 2,52 procenta. Výrazně zdražila ropa. Bitcoin večer prolomil hranici 58 tisíc dolarů. Růst včera zaznamenaly rovněž všechny hlavní burzy v západní Evropě. Nejvíce posílil francouzský CAC 40, který se zvedl o 0,72 procenta. Celoevropský STOXX Europe 600 se zvýšil o 0,49 procenta. V zisku zakončily obchodování též německý DAX (+0,2 procenta) a britský FTSE 100 (+0,17 procenta). .

Renault se zbavuje akcií Daimleru

Francouzská automobilka Renault prodává svůj celý 1,5 procentní vlastnický podíl v německém Daimleru v hodnotě 1,2 miliardy eur, zhruba 31,5 miliardy korun, informuje list Financial Times. Renault chce tímto krokem alespoň částečně kompenzovat své finanční ztráty z minulého roku. Automobilka loni vinou koronakrize a globálního nedostatku čipů prodělala rekordních osm miliard eur. S Daimlerem nicméně plánuje nadále spolupracovat na vývoji dodávek a motorů. Akcie Renaultu včera klesly o 3,29 procenta na 39,74 eura.

Tweet dne

Netflix is working on a new feature that prevents password sharing pic.twitter.com/f1EdaiS9DY — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) March 11, 2021

Sdílíte své heslo pro účet na Netflixu s kamarádem? Podle průzkumů to dělá až jedna třetina z 200 milionů předplatitelů populární streamovací služby. Netflix si však na tento nešvar nyní posvítí a momentálně testuje nový systém, který má zabránit tomu, aby stejné heslo používali lidé, žijící v různých domácnostech.

Stane se dnes