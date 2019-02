Republikáni s demokraty odvracejí pád amerických úřadů do platební neschopnosti | E15.cz

Demokraté a republikáni v Kongresu USA se předběžně dohodli na podmínkách financování vlády, aby předešli pádu části federálních úřadů do platební neschopnosti. Podle agentury Reuters to oznámili straničtí vyjednávači s tím, že nyní musí vyslovit souhlas prezident Donald Trump. Jeho požadavek na uvolnění 5,7 miliardy dolarů (téměř 130 miliard korun) na stavbu hraniční zdi v dohodě obsažen není.

Republikánský senátor Richard Shelby, který se vyjednávání zúčastnil, prohlásil, že na podrobnostech dohody zahrnující zabezpečení hranic budou nyní pracovat na nižší úrovni stranické týmy. Dodal, že časový rámec pro dokončení dokumentu stanoven nebyl. Demokratická kongresmanka Nita Loweyová nicméně uvedla, že podrobnosti by mohly být hotové do středy.

Jádrem finančního sporu je otázka migrace. Americký prezident žádal po Kongresu peníze na vybudování pohraniční zdi, což ale demokraté odmítli. Aby je Trump přiměl k ústupkům, zablokoval loni v prosinci financování federálních úřadů. Krizový stav trval 35 dní, poté prezident ustoupil a obnovil financování na tři týdny, tedy do pátku 15. února. Během tohoto období mají demokraté a republikáni vyjednat kompromis, jinak Trump hrozí, že část federálních úřadů nebude mít opět peníze na provoz.

Ačkoli podmínky dohody oficiálně zveřejněny nebyly, televize CNN s odvoláním na nejmenované zdroje informovala, že ujednání počítá s uvolněním necelých 1,4 miliardy dolarů (31,5 miliardy korun) na vybudování nové pohraniční bariéry v délce 88,5 kilometru v oblasti Rio Grande Valley na jihu Texasu. Trump přitom žádal 5,7 miliardy dolarů na zeď dlouhou 346 kilometrů. Dokument navíc budovat betonové zdi zakazuje a umožňuje stavět bariéry jen podle již existujících způsobů.

Dohoda počítá s nákupem nových bezpečnostních zařízení a s modernizací kontrolních procedur na hraničních přechodech. Celní služba by měla rozšířit početní stav svých zaměstnanců. V dohodě není demokratický návrh omezit počet míst v detenčních zařízeních, který měl za cíl snížit počty internovaných přistěhovalců. Demokraté od tohoto požadavku ustoupili, což prý výrazně posunulo jednání kupředu. Pokud by prezident ujednání schválil, měla by vláda zajištěny finance do konce letošního září.

Dohoda má údajně podporu vůdce republikánů v Senátu Mitche McConnella a demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Zda ji ale podpoří Trump, není podle amerických médií zdaleka jisté. Prezident dal v minulých dnech několikrát najevo, že nebudou-li součástí dohody požadované peníze na stavbu zdi, je jednání zbytečné.

Komentátor televize Fox News Sean Hannity, který bývá označován za neoficiálního Trumpova poradce, se o pondělní předběžné dohodě vyjádřil kriticky. "Každý republikán, který tento úpadkový kompromis podporuje, si to bude muset zodpovědět," řekl v noci na dnešek.