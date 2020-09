Řím podpořil e-koloběžky, ale jejich řidiči zdivočeli | E15.cz

S cílem podpořit mikromobilitu, tedy osobní dopravu ve městech na kratší vzdálenosti pomocí skladných a bezemisních vozidel, udělily římské úřady licenci osmi společnostem včetně firem Lime či Bird na provoz šesti tisíc e-koloběžek. Další tisíce jich mají přibýt, což je vidina, která část obyvatel děsí.

Starostka Virginia Raggiová podporuje dopravu prostředky na elektrický pohon ve městě, kde čas od času hoří autobusy v důsledku nedostatečné údržby a stanice metra bývají zavřené i celé měsíce kvůli porouchaným eskalátorům. Mnoho obyvatel nyní používá e-koloběžky při cestě do práce, turisté si užívají jízdy od římského Kolosea do Vatikánu či na mostech přes řeku Tiberu.

Bateriemi poháněná vozítka se v Římě uchytila také proto, že tamní kopce jsou pro většinu cyklistů příliš strmé. Podle zákona se na nich nesmí jezdit na chodnících, rychlostí více než 25 kilometrů za hodinu na silnicích a šest kilometrů za hodinu na pěších zónách. Jezdci musejí být starší čtrnácti let a do osmnácti let jsou povinni nosit přilbu.

Množí se stížnosti kvůli nebezpečné jízdě a několika zraněním po nehodách s automobily. Někteří řidiči e-koloběžek byli dokonce zpozorováni při jízdě po nebezpečném a zrádném městském okruhu.

„Porušují veškeré základní silniční a dopravní předpisy,“ říká obyvatelka Říma Carmen Goliová. „Měl by se vyžadovat normální řidičský průkaz,“ dodává.

Policie uvedla, že jen v červenci rozdala pokuty ve výši až 400 eur, téměř jedenáct tisíc korun, 150 lidem na těchto vozítkách. Podle mnohých je to však příliš málo.

Půjčování e-koloběžek funguje tak, že aplikace na chytrém telefonu uživatele najde nejbližší stroj, a cena za svezení se pak účtuje automaticky, obvykle v závislosti na ujeté vzdálenosti.

Uživatelé mnoho koloběžek odkládají poblíž antických památek, blokují tím chodníky, což některé rozzlobené obyvatele přimělo vzít věc do vlastních rukou. Začátkem září policie zadržela před jedním z nejslavnějších římských divadel ženu, která skopla jako domino desítky koloběžek zaparkovaných vedle sebe na chodníku.

Očekává se, že počet elektrokoloběžek v Římě v nadcházejících měsících naroste na šestnáct tisíc.