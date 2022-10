Rishi Sunak je novým britským premiérem | E15.cz

Pro Karla III. bylo jmenování ministerského předsedy premiérou, Trussovou do funkce krátce před svou smrtí uvedla ještě královna Alžběta II.

Sunak je už třetím britským ministerským předsedou za poslední dva měsíce. Začátkem září premiérský úřad opustil Boris Johnson, jehož nahradila Trussová. Ta byla premiérkou nejkratší dobu v britské historii. Její rychlý konec v Downing Street způsobily kontroverzní vládní plány na řešení ekonomické krize, které vyvolaly paniku na trzích a pád libry.

Dvaačtyřicetiletý Sunak se stal v pořadí 57. premiérem Spojeného království a je nejmladším šéfem vlády za posledních 200 let. Je také prvním britským premiérem, který není běloch.

Rishi Sunak britským premiérem: Přivítání mezi konzervativci

Video se připravuje ...

O složení Sunakovy vlády se zatím pouze spekuluje; čeká se, že premiér jména členů svého kabinetu oznámí ještě dnes. Britská média shodně píší, že své posty si zřejmě udrží ministr financí Jeremy Hunt nebo ministr vnitra Grant Shapps. Povýšení pravděpodobně čeká Penny Mordauntovou, která až do pondělka se Sunakem soupeřila o podporu konzervativních zákonodárců. Dosud v kabinetu zastávala roli koordinátorky vládní agendy v Dolní sněmovně, nově by mohla usednout do křesla šéfky diplomacie, uvedla stanice Sky News.

Ve vládě mají šanci být i Suella Bravermanová a Kemi Badenochová, které Sunaka v souboji o místo nového lídra vládní strany podpořily. Vedení některého z resortů podle deníku The Times možná čeká i Dominika Raaba, Michaela Govea nebo Olivera Dowdena.

Evropa a svět potřebují silnou Británii, napsal Zeman v gratulaci Sunakovi

Evropa a celý svět potřebují stabilní a silnou Velkou Británii, napsal český prezident Miloš Zeman v gratulaci Rishimu Sunakovi ke jmenování britským premiérem. Sunakovy dosavadní zkušenosti i politická dráha znamenají podle prezidenta vynikající předpoklady pro zvládnutí složitých geopolitických výzev. Zeman v dopisu zveřejněném Pražským hradem uvedl, že věří v další rozvoj bilaterálních vztahů Británie s Českem.

Zeman Sunakovi pogratuloval ke jmenování. „Váš mandát přichází v nelehké době, kdy svět čelí mnoha geopolitickým výzvám v čele s bezprecedentní ruskou agresí na Ukrajině a související energetickou krizí. K jejich zvládnutí potřebuje nejen Evropa, ale i celý svět, stabilní a silnou Velkou Británii,“ uvedl Zeman. Je si jistý, že Sunakovy zkušenosti a politická dráha jsou vynikajícím předpokladem ke zvládnutí takového úkolu.

Podle Zemana je nezbytné i nadále vytrvat v pevném a neochvějném spojenectví s Ukrajinou. „Ale zároveň bojovat i za aktuálně těžce zkoušený sociální smír v našich vlastních zemích. Nesmíme za žádnou cenu připustit ohrožení demokratických hodnot, na kterých jsou vystavěny,“ konstatoval.

Věří, že Sunakovo působení ve funkci premiéra přispěje i k dalšímu rozvoji bilaterálních vztahů Británie s Českem. „I přes nedávný odchod vaší země z EU je totiž naše vzájemná spolupráce, mimo jiné jakožto dvou členských zemí NATO, klíčová při zvládání rostoucích globálních výzev,“ uvedl.