Ruské tankery marně krouží kolem Indie. Země ztrácí o Putinovu ropu zájem
- Dohoda amerického prezidenta s indickým premiérem zřejmě přináší první výsledky.
- Trump už podepsal zrušení 25procentních dovozních cel na indické zboží.
- O levnou ruskou ropu by mohla mít zájem Čína, upřednostňuje ale jiné druhy.
Rusko zřejmě přijde o odběratele ropy, který od začátku ruské invaze na Ukrajinu patří k jedněm z nejvýznamnějších. Po obchodní dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s indickým premiérem Naréndrou Módím má asijská země dodávky levné ruské ropy postupně ukončit. Agentura Bloomberg v pátek informovala, že dvanáct ruských tankerů se plaví dále na východ.
Tyto lodě, přepravující dohromady až 12 milionů barelů ropy, jsou rozmístěny po celém Indickém oceánu a také u pobřeží Malajsie, Číny a Ruska. Pět z nich podle datové a analytické firmy Kpler uvádí jako svůj status „na objednávku“ nebo „pro Čínu na objednávku“, což obvykle znamená, že zatím nemají konkrétního kupce ani vykládací přístav, píše Bloomberg.
Není tak jasné, kde budou končit přebytečné zásilky ropy Urals, z nichž většina v posledních několika letech putovala právě do Indie. Čínské rafinerie jsou podle Bloombergu nadšenými kupci ruské ropy, ale upřednostňují druhy jako ESPO a Sokol, které se nakládají z tichomořského pobřeží země.
Kpler uvedl, že tyto rafinerie v lednu odebíraly přibližně 500 tisíc barelů ropy Urals denně, což je rekordní hodnota, ale zdaleka to není tolik, aby absorbovaly toky odkláněné z Indie.
Ceny ruské ropy strmě padají
Server Business-Standard upozornil, že slevy na vývoz ruské ropy do Číny tento týden dosáhly nových rekordů. Činily 12 dolarů za barel, a mohly by dále klesat.
Podle analytiků JPMorgan bude Indie po obchodní dohodě s Washingtonem dovážet ruskou ropu v objemu 800 tisíc až milion barelů denně. To představuje asi pětinu jejího celkového dovozu. Indický dovoz ruské ropy byl na vrcholu loni v červnu, kdy země nakupovala kolem dvou milionů barelů denně.
V pondělí Trump informoval, že indický premiér Módí souhlasil s ukončením odběrů ruské ropy, což podle šéfa Bílého domu přispěje k ukončení války na Ukrajině.
A v pátek už Trump podepsal zrušení 25procentních dovozních cel na indické zboží. S odkazem na prezidentský dekret o tom informovaly agentury Kjódó a DPA.