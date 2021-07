Růst Amazonu zklamal investory. Biden chce za podstoupení očkování lidem platit | E15.cz

Americký technologický gigant zaznamenal další úspěšný kvartál. Tržby mu vzrostly na 113,1 miliardy dolarů, což znamená oproti stejnému období v loňském roce růst o 27 procent. Nejrychleji ze všech služeb Amazonu roste cloudová divize AWS, která utržila 14,8 miliardy dolarů, což znamená meziroční navýšení o 38 procent. Na cloudovém trhu si i nadále drží Amazon pozici lídra.

Oproti minulému roku, kdy Amazon díky pandemii navýšil tržby o 40 procent, začíná tempo růstu zpomalovat. Čekalo se, že uvolnění restriktivních opatření nebude hrát společnosti Jeffa Bezose do karet, nicméně růst ostatních technologických lídrů, kteří taktéž tento týden zveřejnili kvartální výsledky, prozatím nepolevuje. Amazon tak zklamal investory, kteří očekávali tržby alespon o dvě miliardy vyšší, popisuje web The Verge. Zároveň to bylo první oznámení kvartálních výsledků, kdy Amazonu nevládne Jeff Bezos, od začátku července na pozici CEO působí Andy Jassy.

Tempo očkování americké populace se zpomaluje, prezident Joe Biden proto chce, aby státy lidem, kteří jsou ochotni se nechat očkovat, vyplácely sto dolarů. Zároveň Americký prezident dnes oznámil zavedení vakcinačního požadavku pro federální zaměstnance. Pracovníci federální vlády, kteří se nenechají naočkovat proti nemoci covid-19, budou muset absolvovat jednou nebo dvakrát týdně test na koronavirus, nosit roušky, dodržovat odstupy a další pravidla.

Kromě zaměstnanců federální vlády by se v budoucnu měl vakcinační požadavek týkat také externích spolupracovníků vlády. Americký prezident rovněž nařídil ministerstvu obrany, aby se zabývalo možností přidat vakcínu proti nemoci covid-19 na seznam povinných očkování členů armády. Kvůli mutaci delta počet nových infekcí v USA vzrostl na zhruba 65 tisíc za den; před měsícem se tento údaj pohyboval kolem 13 tisíc. Ve Spojených státech bylo zatím naočkováno dvěma dávkami 49 procent z asi 330 milionů obyvatel.

Akcie ve Spojených státech dnes posílily. Náladu na trhu ovlivnily hospodářské výsledky a výhledy hospodaření firem a nejnovější statistika z USA, která ukázala, že americká ekonomika se již dostala na úroveň před pandemií.

Index Dow Jones vzrostl o 153,60 bodu, tedy 0,44 procenta, na 35.084,53 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se zvýšil o 18,51 bodu, neboli 0,42 procenta, na 4419,15 bodu. Index technologického trhu Nasdaq posílil o 15,68 bodu, čili 0,11 procenta, na 14.778,26 bodu.

Zlepšení výhledu hospodaření na letošní rok pomohlo vzhůru akciím automobilky Ford Motor. Akcie Yum Brands, majitele řetězce s rychlým občerstvením KFC, pak posílily, protože čtvrtletní tržby firmy překonaly očekávání. Zisky si připsaly také akcie firem Tesla a Apple. Naopak akcie sociální sítě Facebook oslabily, protože firma varovala před výrazným zpomalením růstu tržeb.

Výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí již zveřejnila zhruba polovina firem z indexu S&P 500. Téměř 91 procent těchto firem překonalo očekávání analytiků. Podle nejnovějšího odhadu analytici dotazovaní agenturou Refinitiv očekávají růst zisku za druhé čtvrtletí o 87,2 procenta.

Americké ministerstvo obchodu dnes oznámilo, že hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se ve druhém čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 6,5 procenta. Růst zrychlil z 6,3 procenta v prvním kvartálu, výrazně však zaostal za očekáváním analytiků. Ti podle agentury Reuters čekali růst až o 8,5 procenta.

