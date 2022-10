Růst čínské ekonomiky předčil očekávání, Polsko favorizuje pro stavbu první jaderné elektrárny Westinghouse | E15.cz

✅ Čína vykázala za třetí meziroční čtvrtletí růst o 3,9 procenta

Čínská ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí oproti stejnému období loňského roku o 3,9 procenta, tedy více, než se čekalo. Výrazně tak překonala růst o 0,4 procenta, který zaznamenala ve druhém kvartálu, kdy byla Šanghaj v karanténě. Data úřady zveřejnily pouhý den po stranickém sjezdu, na němž byl prezident Si Ťin-pching potvrzen do funkce generálního tajemníka komunistické strany Číny na bezprecedentní třetí pětileté funkční období.

Předtím bylo zveřejnění statistik odloženo bez udání důvodů, což vyvolalo spekulace o dalších hospodářských problémech země. „Dvacátý stranický kongres nepřinesl žádné nové směry v hospodářské politice. Zda celkový ekonomický přístup přinese typ růstu, jaký si Čína přeje, se teprve uvidí,“ řekl BBC Bert Hofman z východoasijského institutu Národní univerzity v Singapuru.

I když se poslední údaje o růstu mohou zdát vysoké ve srovnání s většinou západních ekonomik, jsou daleko za tempem expanze, které Čína vykazovala po desetiletí a stále jsou vzdáleny cíli 5,5 procenta pro rok 2022, stanovenému v březnu.

✅ Polsko je blízko k tomu, aby si vybralo Westinghouse

Polsko plánuje výstavbu své první jaderné elektrárny a podle Bloombergu je blízko k tomu, aby k ní přizvalo společnost Westinghouse. Země si volí mezi třemi adepty, kromě americké firmy se ucházejí o projekt francouzská EDF a jihokorejská KHNP. Polský vicepremiér Jacek Sasin a ministryně klimatu Anna Moskwová oznámili svou preferovanou možnost po víkendovém setkání s americkou ministryní energetiky Jennifer Granholmovou, napsala agentura.

„Nemůžeme nechat stranou, že USA jsou naším strategickým partnerem pro celou polskou bezpečnostní architekturu,“ řekl Sasin na tiskové konferenci ve Washingtonu a zároveň poukázal na válku na Ukrajině. „S takovými faktory je třeba počítat. Je velká šance, že nakonec vybereme Westinghouse," dodal. Už dříve komentátoři psali, že ve výběru bude patrně hrát velkou roli politika a bezpečnost, spíše než ekonomické a technické otázky. Varšava by chtěla, aby byl její první reaktor spuštěn v roce 2033.

✅ Johnson nebude kandidovat, favoritem na premiéra je tak Sunak

Bývalý britský premiér Boris Johnson nebude kandidovat na lídra Konzervativní strany a nebude tudíž usilovat o návrat do čela vlády. Johnson podle britských médií uvedl, že by jeho kandidatura nyní nebyla správným krokem, ačkoliv měl dostatečnou podporu. Tvrdil přitom, že by ho podpořilo 102 poslanců, což by stačilo pro podání kandidatury.

Veřejně tak učinilo ale daleko méně zákonodárců, zhruba šedesátka. “Nemůžete vládnout efektivně, pokud nemáte jednotnou stranu v parlamentu,„ uvedl Johnson podle BBC. Jediným uchazečem, který má veřejnou podporu 100 poslanců, která je nezbytná, je bývalý ministr financí Rishi Sunak. Novým šéfem strany by se tak mohl stát už v pondělí. Další kandidátka Penny Mordauntová měla do nedělního večera jen dvě desítky nominací.

✅ Podél námořní hranice Korejí se střílelo

Jižní Korea a KLDR si vyměnily varovné výstřely v blízkosti sporné západní námořní hranice. Incident se odehrál v době zvýšeného napětí mezi Pchjongjangem a Soulem kvůli nedávným raketovým testům Severní Koreje. Jihokorejský sbor náčelníků štábů v prohlášení uvedl, že jeho námořnictvo vypálilo varovné výstřely, aby odradilo severokorejskou obchodní loď. Plavidlo podle sboru brzy ráno narušilo námořní hranici.

Severokorejská armáda uvedla, že odpověděla deseti varovnými výstřely. Obvinila naopak jihokorejskou námořní loď z vniknutí do severokorejských vod. Podle Soulu severokorejská dělostřelecká palba porušila dohodu z roku 2018 o snížení vojenského nepřátelství a podkopává stabilitu na Korejském poloostrově.

