Saúdská Arábie zvažuje reakci za útok ropná pole | E15.cz

K sobotnímu útoku, který snížil produkci ropné velmoci o 5,7 milionu barelů denně, se přihlásili jemenští povstalci Húsíové. Podle Rijádu však použité zbraně zřejmě pocházejí z Íránu. O jeho účasti je zjevně přesvědčen i Washington, který má s Teheránem od vypovězení jaderné dohody z roku 2015 velmi napjaté vztahy.

Odborníci čekají nejen na potvrzení podezření, zajímá je také, zda byl útok proveden z íránského území. V takovém případě by šlo o průlom v taktice Íránu, zvyklého naplňovat své ambice v zastoupení. Panují tak obavy, že by se konflikt dvou rivalů mohl změnit v přímou vojenskou konfrontaci.

„Íránci dosud s eskalací nakládali obezřetně. Nyní je to ale tak mimořádné vyhrocení situace, že (americký prezident Donald) Trump nemá příliš na výběr než přikročit k odvetě,“ řekl al-Džazíře expert na region Eckart Woertz z Barcelonského centra pro mezinárodní záležitosti.

Podobně smýšlí i Jean-François Seznec z Georgetownské univerzity. Rijád podle něj odpovědět musí, jinak by korunní princ Muhammad bin Salmán vypadal slabě doma i v zahraničí. „Jestliže přikročí k odvetě, budou muset Íránci zareagovat ještě víc,“ podotkl pro The Guardian s tím, že pak bude těžké rozjetý vlak zastavit.

Komentátoři přitom míní, že přímý konflikt není v ničím zájmu. Saúdská Arábie je dost zaměstnána v Jemenu a Írán rozhodně není v době amerických sankcí v nejlepší kondici. Otazník visí i nad tím, jak dalece se bude chtít Trump angažovat ve prospěch Rijádu, jehož obraz na Západě zásadně zhoršila vražda novináře Džamála Chášukdžího. Šéf Bílého domu navíc určitě nechce první funkční období zakončit tím, že USA zapojí do dalšího vleklého konfliktu.

Jisté je, že aktuální vývoj nepřispěje ke smíru USA a Íránu. Spekulovalo se přitom, že Trump by se mohl setkat s íránským prezidentem Hasanem Rúháním na zasedání VS OSN. Vůdce Alí Chameneí to ale vylučuje, podle něj americká politika maximálního tlaku na Teherán selhává.

Pozitivním dopadem útoků může být větší pozornost k válce v Jemenu, kde trpí miliony lidí nedostatkem jídla. Pokud však mezinárodní společenství nebude dostatečně tlačit na dosažení míru, dá se předpokládat, že se boje v zemi ještě vyostří a humanitární katastrofa zhorší.