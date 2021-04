Šéf Spotify pokukuje po Arsenalu, hodnota fotbalových klubů roste | E15.cz

Zakladatel a generální ředitel aplikace pro streamování hudby Spotify Daniel Ek pro server CNBC prohlásil, že je jeho velkým přáním koupit slavný londýnský fotbalový klub Arsenal. Pokud by k tomu došlo, musel by Ek sáhnout do kapsy pořádně hluboko. Forbes vyčíslil hodnotu slavného celku na 2,8 miliardy dolarů a dále uvedl, že hodnota velkoklubů poskočila i díky většímu vlivu investorů za poslední dva roky o více než 30 procent.