Severní Korea podle Moskvy odmítla ruské vakcíny | E15.cz

Top události

Itálie chce upravit volební zákon

Italský senát ve čtvrtek podpořil snížení volebního věku pro volby do horní komory italského parlamentu z 25 na 18 let. Zákon ještě musí potvrdit celonárodní referendum, které by mohlo být vypsáno v následujících třech měsících. Pokud by opravdu prošel, mohly by v italských senátních volbách nově hlasovat až čtyři miliony mladých lidí. Tuto možnost prosazuje zejména levicově-populistické Hnutí pěti hvězd. Italové, kterým je mezi 18 a 25 lety, momentálně mohou hlasovat pouze ve volbách do dolní komory parlamentu. Další volby čekají Itálii v roce 2023.

Kim Čong-un odmítá pomoc od Ruska

Rusko podle svého ministra zahraničí Sergeje Lavrova opakovaně nabídlo vakcíny proti nemoci COVID-19 Severní Koreji. „Ne každý si může dovolit přísné, vše postihující restrikce,“ řekl Lavrov. Vůdce KLDR Kim Čong-un prý nicméně nabídku odmítl. Severní Korea už dříve nepřijala očkovací preparáty ani od západních států a místo toho nadále spoléhá na neprodyšné uzavření hranic. Asijská země se na základě mnoha zdrojů aktuálně potýká nejen s koronavirem, ale též s těžkou ekonomickou krizí a nedostatkem potravin. Přesný rozsah škod se může odhalit v příštích měsících, píše BBC.

Z trhů a burz

Akciové burzy padaly i kvůli mutaci delta

Investory na obou stranách Atlantského oceánu znovu děsí šíření koronavirové mutace delta. Trhy ovlivnil také nečekaný nárůst nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA nebo včerejší rozhodnutí Evropské centrální banky držet inflaci v eurozóně na dvou procentech, což analytici vnímají jako pokračování uvolněné měnové politiky. Americké i evropské akcie ve čtvrtek prudce oslabily. Index Dow Jones odepsal 0,76 procenta, S&P 500 klesl o 0,85 procenta. Nasdaq Composite se snížil o 0,72 procenta. Panevropský STOXX Europe 600 ztratil 1,72 procenta. Britský FTSE 100 se propadl o 1,68 procenta. Ve výrazné ztrátě zakončil též německý DAX (-1,73 procenta) a francouzský CAC 40 (-2,01 procenta).

Poptávka po ropě loni klesla nejvíce od roku 1945

Globální poptávka po ropě za loňský rok spadla o 9,7 procenta. Jedná se o největší meziroční propad za posledních 75 let. Naopak spotřeba větrné a solární energie vyrostla rekordním tempem. Vyplývá to z pravidelné výroční zprávy, kterou včera zveřejnila britská energetická společnost BP. Report zároveň odhalil, že díky vládním restrikcím proti šíření koronaviru se v roce 2020 snížila celosvětová uhlíková stopa o šest procent, nejvíce od roku 1945. „Pokud však chtějí vlády zpomalit globální oteplování planety, musely by v podobném snižování pokračovat i v následujících třiceti letech,“ uvádí BP. Podle firmy bude do budoucna velkou výzvou dosáhnout stejných čísel bez drastického zavírání ekonomiky.

Tweet dne

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.



De ello os hablo en este vídeo:#MenosCarneMásVida pic.twitter.com/wMDOd1GI8J — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) July 7, 2021

„14,5 procenta emisí skleníkových plynů vytvářejí hospodářská zvířata. Zejména z velkých farem. Na jeden kilogram hovězího masa je potřeba 15 tisíc litrů vody. Hovořím o tom ve videu níže.“

Ve Španělsku vyvolal obrovské pobouření tento příspěvek, který zveřejnil na sociálních sítích španělský ministr pro záležitosti spotřebitelů Alberto Garzón. Politik v něm vyzval Španěly, aby omezili konzumaci masa, protože jeho produkce škodí životnímu prostředí. Farmářů a milovníků hovězího se vzápětí zastal například tamní ministr zemědělství Luis Planas. Garzónův komentář podrobil kritice i španělský premiér Pedro Sánchez.

Španělé ročně zkonzumují asi padesát kilogramů masa na osobu. Loni jeho spotřeba stoupla o 10,5 procenta. Masový průmysl v zemi vytváří 2,5 milionu pracovních míst a export této komodity Španělsku ročně vynáší téměř devět miliard eur.

Stane se dnes