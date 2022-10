Severní Korea vypálila další střely, Hongkong chce po covidu lákat turisty na letenky zdarma | E15.cz

✅ Severní Korea vypálila další dvě balistické střely

Severní Korea provedla šestý test za posledních dvanáct dní a ve směru na své východní pobřeží vypálila další dvě balistické střely. Podle japonské agentury Kjódó rakety nejspíš dopadly mimo japonskou výlučnou ekonomickou zónu. Jihokorejská armáda uvedla, že byly střely vypáleny nedaleko Pchjongjangu v 6:01 a 6:23 místního času. V reakci na opakované testy se do jihokorejských vod začala přesouvat americká letadlová loď USS Ronald Reagan, píše CNN.

Podle japonského premiéra Fumio Kišida je opakované odpalování raket „naprosto nepřijatelné.“ Pchjongjang označil odpálení balistických raket za „odvetné opatření“. Podle prohlášení severokorejského ministerstva zahraničí jde o „spravedlivou odvetu za společné vojenské manévry Jižní Koreje a Spojených států, které způsobují eskalaci vojenského napětí na Korejském poloostrově“.

✅ Ukrajinské armádě se podařilo osvobodit další tři obce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém pravidelném nočním projevu oznámil, že se ukrajinským ozbrojeným silám podařilo osvobodit od ruské okupace další tři obce v Chersonské oblasti na jihu země. Zelenskyj už dříve zmínil, že ukrajinská armáda postupuje na jihu a východě země poměrně rychle.

„Za posledních 24 hodin byly osvobozeny Novovoskresenske, Novohryhorivka a Petropavlivka,“ citovala Zelenského agentura AFP. Všechny tři obce leží severovýchodně od města Cherson.

✅ Hongkong chce lákat turisty letenkami zdarma

Hongkong se po uvolnění proticovidových opatření chystá podpořit zasažený turistický průmysl a má v plánu koupit půl milionu letenek v přepočtu za více než čtvrt miliardy dolarů, které chce zdarma distribuovat mezi turisty. S odvoláním na Dane Chenga, ředitele Hong Kong Tourism Board, to píše BBC.

Hongkong v uplynulých týdnech upustil od některých proticovidových opatření, turistický sektor je ale navíc zasažený i válkou na Ukrajině, kvůli které minulý týden v Hongkongu přestaly působit britské aerolinky Virgin Atlantic. Počet turistů v zemi se tak zatím ani zdaleka neblíží předpandemickým číslům. Za prvních osm měsíců tohoto roku přivítala země 184 tisíc turistů. Za celý rok 2019 to přitom bylo 56 milionů návštěvníků.

✅ Při potopení lodí s migranty v Řecku zemřelo 18 lidí

Nejméně 15 lidí v noci na dnešek zemřelo při potopení dvou lodí s migranty v řeckých vodách. Záchranáři přitom i nadále pátrají po dalších desítkách pohřešovaných, uvedla agentura AP s odvoláním na místní úřady. Dosavadních 18 obětí potvrdila pobřežní stráž, která je vytáhla z vody poblíž ostrova Lesbos.

Druhá loď se potopila několik stovek kilometrů na západ, nedaleko ostrova Kythéra. Z lodi, která vezla okoly stovky běženců, bylo dosud zachráněno 30 lidí. Loď narazila do skály kvůli bouřce a větru o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. „Viděli jsme, jak se loď rozbila o skály a lidé po těch skalách šplhali, aby se zachránili. Byl to neuvěřitelný pohled,“ popsala jedna z místních obyvatelek. „Všichni místní lidé sešli do přístavu a pokoušeli se pomoci,“ dodala.

✅ Tři čtvrtiny Američanů si myslí, že by USA nadále měly podporovat Kyjev

Téměř tři čtvrtiny Američanů si myslí, že by Spojené státy neměly ustávat v podpoře Ukrajiny a to i navzdory ruským hrozbám o použití jaderných zbraní. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění společnosti Ipsos pro agenturu Reuters.

Americký prezident Joe Biden tak má i nadále podporu veřejnosti v poskytování pomoci Ukrajině, ať už jde o zbraňové systémy, výcvik nebo další vojenskou pomoc ukrajinské vládě. USA již poskytly Ukrajině pomoc v hodnotě více než 16,8 miliardy dolarů (416 miliardy korun). V úterý prezident Biden přislíbil další balík pomoci za 625 milionů dolarů (15,4 miliardy korun).

Stane se dnes