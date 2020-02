Slováci volí nové poslance. Favoritem je hnutí OLaNO | E15.cz

O tom, zda zástupce vítězné strany sobotních parlamentních voleb na Slovensku dostane pověření hlavy státu k sestavení vlády, rozhodne jeho šance na vytvoření koalice. Vyplývá to z vyjádření slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která podle ústavy po volbách jmenuje nového premiéra a na jeho návrh členy kabinetu.

„Velmi to závisí na jeho koaličním potenciálu,“ odpověděla Čaputová na dotaz, zda počítá s tím, že vítěze voleb pověří sestavením vlády.

Slovenská prezidentka si před volební místnosti v budově mateřské školy v Pezinoku nedaleko Bratislavy, vystála frontu. „Poprvé jsem při volbách čekala ve frontě. Buď je to dobou, kterou jsem zvolila, nebo to může signalizovat vyšší účast. Byla bych velmi ráda, kdyby to druhé byla pravda,“ řekla slovenská prezidentka.

Čaputová vybídla Slováky k účasti na hlasování. „Každé volby jsou velkou příležitostí a ty dnešní neméně důležitou. Právě dnes je sté výročí schválení první demokratické ústavy na našem území, která zaručovala obecné volební práva včetně volebního práva žen. Budu ráda, když co nejvíce lidí ovlivní budoucnost naší země,“ řekla Čaputová, která před zvolením hlavou státu v loňské přímé volbě zastávala funkci místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko (PS).

PS kandiduje ve volbách v koalici společně s další neparlamentní stranou Spolu. Koalice PS/Spolu loni vyhrála eurovolby na Slovensku a před parlamentními volbami byla v průzkumech volebních preferencí na čtvrtém místě.

Hlava slovenského státu podle ústavy obecně nemá silné pravomoci, její role je ale důležitá právě po volbách. Rozhodnutí o osobě nového premiéra bude záviset na rozhodnutí Čaputové.

Slovenští prezidenti dosud předsedou vlády jmenovali zástupce té strany či koalice, jež dokázala shromáždit potřebnou většinu ze sněmovně. Samotnému jmenování nového premiéra předchází na Slovensku podle tradice udělení pověření prezidentem k sestavení vlády; tento krok ale nemá oporu v ústavě.

Dosluhující kabinet premiéra Petera Pellegriniho podle ústavy podá demisi po ustavující schůzi sněmovny. Ta se musí uskutečnit do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb.