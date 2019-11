Mečiarova strana se rozhádala, návrat nebude | E15.cz

Bývalý kontroverzní předseda Lidové strany - Hnutí za demokratické Slovensko ohlásil svůj záměr vrátit se do politiky už v létě. Začátkem listopadu byl zvolen předsedou strany Slovenská liga, která v zemi působí už několik let, ale do letoška se jmenovala Nový parlament.

Mečiar své rozhodnutí zdůvodňoval tím, že zatímco jeho éra se vyznačovala vlastenectvím, nyní je stát hanoben. „Není mně to lhostejné, a proto jsem se rozhodl vstoupit do politiky s hnutím Slovenská liga. Uděláme vše, abychom zabránili rozvratu společnosti a vrátili do jejího života důstojnost,“ uvedl.

Nyní ale místopředseda strany Tibor Cabaj bez bližšího zdůvodnění potvrdil, že z původního záměru sešlo. Podle portálu webnoviny.sk jsou důvodem neshody ve straně o způsobu kandidatury ve volbách. Spekuluje se o tom, že se Slovenská liga následně rozpadne.

Mečiar byl slovenským premiérem po většinu devadesátých let minulého století. Za jeho vlády se zem osamostatnila, ale zároveň získala i nelichotivou pověst a dostávala se do mezinárodní izolace. Aktuální průzkumy ani v nejmenším nenasvědčovaly tomu, že by si Slováci přáli, aby znovu rozhodoval o chodu země.

Podle nového šetření agentury AKO vede před volbami, které se uskuteční 29. února, hlavní vládní strana Směr-SD. Oproti minulému měsíci si ale pohoršila, klesla z dvaceti procent na 18,4 procenta. Straně může škodit, že se nedokáže zcela odstřihnout od své minulosti.

V čele kandidátky je sice premiér Peter Pellegrini, podle názorů některých politologů měl ale na její složení velký vliv předseda strany Robert Fico, který rezignoval na post šéfa vlády po loňských protestech. „Na vrcholných pozicích jsou lidé, kteří jsou se Směrem spojení dlouho,“ uvedl pro deník Sme politolog Pavol Baboš.

O druhé místo v průzkumech se zhruba dvanácti procenty bojují uskupení Za lidi exprezidenta Andreje Kisky a aliance stran Progresivní Slovensko a Spolu. Za Progresivní Slovensko kandidovala současná prezidenta Zuzana Čaputová. S deseti procenty následují Kotlebovci - Lidová strana Naše Slovensko extremisty Mariana Kotleby.