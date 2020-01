Krejčířova vila v Černošicích se nevydražila ani na šestý pokus | E15.cz

Černošická vila uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře se ani na šestý pokus nevydražila. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 28,1 milionu korun se nikdo nepřihlásil, sdělila mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová. Další dražba by podle komory mohla být vyhlášena za tři až čtyři měsíce, vyvolávací cena v ní bude nižší.

Vyvolávací cena pro dražbu byla stanovena na dvou třetinách odhadní ceny 42,1 milionu korun. V další dražbě klesne podle Exekutorské komory na polovinu odhadní ceny. "Zákon z roku 2018 sice umožňuje jít s cenou až na čtvrtinu původní odhadované hodnoty. Tento případ je však posuzován podle zákona, který platil při prvním pokusu o vydražení," řekla Desatová.

Dosud poslední pokus vydražit větší ze dvou Krejčířových černošických vil, tehdy s vyvolávací cenou 48,6 milionu korun, se uskutečnil předloni v říjnu. Loňský srpnový požár způsobil podle odhadů škodu zhruba 20 milionů korun, policie ho vyšetřovala jako trestný čin obecného ohrožení. Cenu vily po požáru stanovil nový znalecký posudek.

První pokus o vydražení byl stanoven na 22. listopadu 2016. V srpnu 2014 totiž soud rozhodl, že vila nebude vyřazena z exekuce, a stížnost Krejčířovy manželky zamítl v polovině roku 2015 Ústavní soud. První dražbě sice nakonec zabránilo odvolání Krejčířové k Nejvyššímu soudu, ten ale v polovině roku 2017 vilu definitivně zahrnul do exekuce.

Od září 2017 do předloňského října tak byly vypsány další čtyři termíny dražby, vyvolávací cena zůstávala na 48,6 milionu korun. Do těchto aukcí se stejně jako do té poslední nepřihlásil žádný zájemce.

Menší Krejčířova vila v Černošicích byla vydražena v únoru 2017 za 15,8 milionu korun. Odhadní cena byla o deset milionů vyšší, dražba začínala na 12,9 milionu korun.

Krejčíř uprchl z České republiky v roce 2005, v JAR žije od roku 2007. Pražský vrchní soud mu předloni v březnu pravomocně potvrdil za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a za řadu dalších činů souhrnný trest 15 let vězení. Krejčíř v kauze podal dovolání k Nejvyššímu soudu. V JAR je ve vězení od roku 2013, v roce 2016 zde byl odsouzen k 35 letům vězení za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami. Čelí zde také podezření z několika pokusů o útěk a ze spiknutí s cílem zavraždit policistu a právního konzultanta.

Krejčíř po útěku na Seychely ztratil české občanství, protože se stal tamním občanem, české občanství ale později podle informací Lidových novin získal zpět. Kvůli podmínkám v jihoafrické věznici, na které si stěžuje, Krejčíř usiluje o návrat do Česka. Zda mu ho JAR povolí, rozhodne tamní ministr spravedlnosti.