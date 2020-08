Bývalý španělský král se měl kvůli vyšetřování finančního skandálu odstěhovat ze země | E15.cz

Bývalý španělský král Juan Carlos I., který čelí vyšetřování kvůli finančnímu skandálu a podezření z nekalých finančních machinací při sjednávání zakázky pro španělské firmy při stavbě železnice v Saúdské Arábii, se rozhodl odstěhovat ze Španělska do jiné země. Informoval o tom dopisem, který v pondělí královská rodina zveřejnila na své webové stránce. Dopis je určený Juanovu synovi a současnému králi Felipemu VI. Zatím není jasné, kam se chce bývalý panovník vydat. Deník El Mundo ovšem informoval, že někdejší král už ze Španělska odjel. Další informace médií pak hovořily o Dominikánské republice.

"Veden přesvědčením, že tak nejlépe posloužím Španělům, jejich institucím i tobě coby králi, informuji tě o svém uváženém rozhodnutí vystěhovat se v této době ze Španělska. Činím toto rozhodnutí s velkou bolestí, ale vyrovnaně," stojí v listu, z nějž citovala agentura AFP.

Felipe VI. otcovo rozhodnutí přijal podle paláce s "vděčností a respektem". Zdůraznil také "historický význam otcova panování a jeho služby Španělsku i jeho demokracii".

"Byl jsem králem téměř 40 let a vždy jsem chtěl pro Španělsko a korunu to nejlepší," uvádí Juan Carlos I. v dopise. Přiznává v něm, že se rozhodl na základě "odezvy na určité epizody svého soukromého života". Chce prý také zabránit tomu, aby synovi ztěžoval jeho roli. "Žádá si to můj odkaz a důstojnost," dodává bývalý panovník.

Dvaaosmdesátiletý bývalý král neuvedl, kam hodlá přesídlit. List El Mundo napsal, že král už ve Španělsku není a že se jeho rozhodnutí netýká jeho choti Sofíe, která v pondělí pobývala v rezidenci Zarzuela a zůstane tam. Deník El País uvedl, že byl dopis zveřejněn několik hodin poté, co Juan Carlos I. z rezidence odjel a zřejmě už byl mimo Španělsko.

Jeho právník Javier Sánchez-Junco Mans v prohlášení sdělil, že ho bývalý král pověřil, aby ujistil, že i když bude Juan Carlos I. mimo Španělsko, bude k dispozici při vyšetřování.

Juan Carlos I. byl hlavou státu od roku 1975 a abdikoval v roce 2014 v synův prospěch. Už tehdy byla monarchie poznamenaná korupční kauzou králova zetě a neprospěly jí ani zprávy o králově výpravě na lov slonů v Africe v době, kdy se Španělsko potýkalo s hospodářskou krizí.

Od roku 2018 prokuratura vyšetřovala kauzu týkající se zakázky výstavby vysokorychlostní železnice v Saúdské Arábii, kterou v roce 2011 získalo konsorcium španělských firem. Případ pak převzala prokuratura nejvyššího soudu. Vyšetřování se týká podezření, že Saúdská Arábie zaplatila několika lidem, mezi nimiž je jmenován i Juan Carlos I., jako úplatek miliony eur.

Podle médií Juan Carlos I. údajně převedl velkou sumu peněz bývalé milence, což vyšetřovatelé hodnotí jako možnou snahu ukrýt peníze před úřady. Premiér Pedro Sánchez k obviněním nedávno řekl, že jej znepokojují.

V tisku se letos objevily informace, podle nichž někdejší král dostal peníze na švýcarské konto z tajného konta v daňovém ráji spojovaného se Saúdskou Arábií. Podle médií část peněz dostal i Felipe VI. Král po zveřejnění této informace v březnu oznámil, že se vzdá dědictví po otci a odebere mu roční apanáž v hodnotě téměř 200 tisíc eur. O tři měsíce později pak zahájil vyšetřování nejvyšší soud.