Společnost SpaceX odložila desátý testovací let kosmické lodi Starship
Společnost SpaceX odložila desátý testovací let kosmické lodi Starship. Jako důvod uvedla problémy s pozemními systémy. Jedná se o další v sérii neúspěchů ředitele této vesmírné společnosti Elona Muska v souvislosti se zkušebními starty největší a nejsilnější rakety na světě, píše agentura AFP. Nový pokus o vyslání rakety by se podle webu SpaceX mohl uskutečnit v úterý v 1:30 SELČ.
„Dnešní desátý let Starship byl odložen, aby bylo dost času na vyřešení problémů s pozemními systémy,“ napsala na sociální síti X společnost SpaceX 17 minut před plánovaným startem rakety dnes v 1:30 SELČ z kosmodromu v jižním Texasu. Let měl trvat přibližně hodinu.
V červnu raketa s kosmickou lodí Starship explodovala, když byla na stojanu pro rutinní testy před startem do vesmíru. SpaceX informovala o anomálii, která nastala při testu.
Při květnovém zkušebním letu SpaceX zhruba po půl hodině ztratila nad řízením lodi kontrolu. Loď dosáhla vesmíru, ale poté se rozpadla, píše AFP. Předchozí dvě lodě Starship se nikdy nedostaly dál než nad Karibik. Zkušební lety z počátku tohoto roku skončily jen několik minut po startu, přičemž trosky spadly do oceánu.
Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska by chtěla použít loď Starship pro cestu na Měsíc. Firma ji zatím testuje bez lidské posádky.