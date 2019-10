FT: Česko, Polsko a Maďarsko už nechtějí být montovnami | E15.cz

Česká republika, Polsko a Maďarsko se snaží zbavit pověsti zemí s levnou pracovní silou. Chtějí se tak posunout do další fáze své pozoruhodné transformace z hospodářsky slabých komunistických států v energické tržní ekonomiky plně integrované do evropských dodavatelských řetězců. Píše to evropský redaktor listu Financial Times Ben Hall.