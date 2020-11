Studie: Západní Afrika může mít do konce století neúnosné horko | E15.cz

Pokud lidé nezačnou účinně bojovat proti klimatické změně, mohou průměrné teploty v západní Africe do konce století odpovídat současným hodnotám z nejteplejších dní. Model zveřejněný ve studii, kterou otiskl internetový odborný časopis Climatic Change, počítá s tím, že za osmdesát let mohou květnové teploty v této části světa dosahovat 50 stupňů Celsia. Platilo by to pro část Senegalu, Mauritánie, Mali, Nigeru a Čadu a mělo by to zásadní vliv na zdraví a život tamních obyvatel.