„Tour de France skutečně prověří kvalitu vozů. Nikdo tam na ně příliš nebere ohled. Prvotním zájmem a cílem je cyklista a závod. Je potom úplně jedno, jestli vystupujete ještě z jedoucího auta, které navíc projíždí kolem skály, takže odřete kompletně celé dveře… Nezáleží na tom, zda se při nakládání kola na střechu auta poškodí okno,“ říká Lukáš Shon, který se s vozy Škoda Auto účastní Tour jako metodik globálního sponzoringu a kooperace.

Mobilní servis i s lakovnou

Dodává, že cílem Škody Auto je zároveň prezentovat vozy ve špičkovém stavu, tak, jako kdyby vůz na start každé etapy přijel přímo z výrobní linky. „A v tom naši kolegové podávají naprosto skvělý výkon,“ komentuje Shon práci mladoboleslavského servisního týmu, který po dobu jednadvacetileté spolupráce s organizátorem Tour, společností A.S.O., na závod jezdí.

V devítičlenném týmu jsou mechanici, karosáři, elektrikáři a další potřebné profese. K dispozici mají i tlumočníka z francouzštiny, která je hlavním a oficiálním jazykem Tour. Domluvit se musí například s řidiči vozů z kolony; jde o profesionály společnosti A.S.O., kteří mají speciální certifikaci pro řízení auta na cyklistických závodech.

V cíli či na startu etapy si mladoboleslavský servis tým staví své servisní místo, jehož součástí je například i mobilní lakovna. Škrábance, ťukance nebo promáčklé plechy patří mezi nejčastější defekty, které řeší. Tipnete si, jaký náhradní díl montují do aut nejčastěji? Podle Lukáše Shona je to čelní sklo. „Ničí je odlétávající kamínky nebo tu a tam letící bidon,“ vysvětluje.

Skla a spousty další dílů mají servismani po ruce. „Náš servisní tým doprovázejí dva plné kamiony náhradních dílů. Pokud by náhodou nějaký díl chyběl, získáme ho v rámci dealerské a servisní sítě na místě, která funguje bezproblémově. Do čtyřiadvaceti hodin, zpravidla ale v daleko kratší době, máme k dispozici potřebný díl, který jsme z Mladé Boleslavi nepřivezli,“ vysvětluje Shon.

V hlavní roli modely Superb a Enyaq

Škoda Auto dodala na Tour 205 vozů. Jsou to auta, která divák vidí v koloně, například ředitelské vozy, ale jsou to i auta, která přímo peloton nedoprovázejí, ale roli mají při organizaci závodu. Jezdí v nich například location manažeři nebo administrativní a další pracovníci, kteří musejí trasu projet ještě před závodem, vše připravit, postavit, zkontrolovat.

Na Tour jezdí hlavně modely Superb a Enyaq, ale jako doprovodné vozidlo je možné spatřit i Škodu Octavia. „Superb a Enyaq jsou ale ta hlavní auta, která vozí organizátory závodu, tedy A.S.O., pořadatele Tour de France a ostatních cyklistických závodů, se kterými jsme spjati. A ve voze Škoda sedí i ředitel závodu Christian Prudhomme a je nutno říci, že právě on je obrovským obdivovatelem modelu Superb,“ říká vedoucí marketingového oddělení Brand Experience Škoda Auto Tereza Vránková. Prudhomme má jako červený ředitelský vůz k dispozici Superb v plug-in hybridní verzi i Enyaq, a rozhoduje se mezi nimi s ohledem na trasu dané etapy.

Když přívěs uveze koně, uveze i baterie

Proč vlastně Škoda Auto nasazuje především tyto dva modely? „Společně s A.S.O. pracujeme na elektrifikaci flotily celého závodu. To souvisí s volbou modelů, které chceme nasadit. Přestože by to ostatní modely zvládly také, náš společný cíl, tedy plně elektrifikovaná flotila, předurčuje tyto modely,“ vysvětluje Shon.

V souvislosti s elektromobily se nabízí otázka, kde se doprovodné vozy na Tour dobíjejí. Etapy ne vždy končí v místě s dostupnou dobíjecí infrastrukturou. Ta samozřejmě v horských vesničkách nebývá. Řeší to mobilní dobíjecí zařízení dodané přes další partnery závodu. Jak si ho představit?

„Je to přestavěný přívěs pro koně. Protože ten je už ze své podstaty konstruovaný tak, aby dokázal unést vysokou zátěž. V tomto profesionálně přestavěném přívěsu jsou zabudované baterie, které se dobíjejí přes noc před etapou,“ vysvětluje Shon.

Právě velkokapacitní mobilní dobíjecí zařízení bude jedním z úkolů, který před českou automobilkou a A.S.O. stojí v rámci budoucí elektrifikace flotily cyklistických závodů.

Aby mohl ředitel stát ve střešním okně

Vozy, které slouží největšímu cyklistickému svátku světa, musely pochopitelně projít oproti standardním autům z autosalonu úpravami. Ty nejvýraznější provedli experti z Technického vývoje Škody Auto na červeném ředitelském autě. „Zásadní úpravou je střecha vozu, v níž bylo potřeba vytvořit okno, ze kterého ředitel závodu Christian Prudhomme kontroluje průběh závodu a někdy i přímo vydává pokyny,“ vysvětluje Vránková. Jde o standardní okno pro daný typ vozu, tedy modelu Superb nebo Enyaq, ale je upravené a otočené o 180 stupňů, aby se otevíralo obráceně, nikoliv zepředu dozadu, ale zezadu dopředu.

Na zadních sedačkách vozu má ředitel závodu svou kancelář a zázemí. „Vůz je vybaven vysílačkami a další komunikační technikou potřebnou k organizaci závodu. To jsou úpravy, které naši odborníci z Technického vývoje připravují a ve spolupráci s A.S.O. dolaďují. Nestandardní úpravou je chladnička na šampaňské, protože Tour je spojená s přípitkem šampaňským,“ vysvětluje Vránková.

Za 21 let spolupráce A.S.O. se společností Škoda Auto už takto v Mladé Boleslavi upravili pro ředitele závodu Christiana Prudhomma několik jeho oblíbených Superbů. Kde jsou ty staré, které sloužily na Tour před nejnovějším modelem? „Chceme jim dát další život. Je spousta akcí, na které jsou poptávány. Několik z nich má ve svém držení Škoda Muzeum, které je na takové události půjčuje,“ uvádí Vránková.

Řítit se do údolí z Col du Galibier

Tereza Vránková cestuje na slavné Tour v organizátorském voze, který jede před kolonou. „Jedeme v té flotile, která vyjíždí asi půl hodiny předtím, než odstartuje závod. Kontroluje se trasa a jede tam celá řada doprovodných vozidel. Tour je neskutečný zážitek. Už jenom být ráno v departure village! To je vesnička, ve které se pohybují všichni partneři Tour de France, je to místo nejen pro hosty, ale i pro veřejnost. Lidé si tam mohou doslova sáhnout na cyklisty. Je tam vždy vyhrazená ulička, kterou závodníci pomalu projíždějí na pódium. Cyklistika je sport, kde se můžete dostat se světovými hvězdami do těsné blízkosti a vést s nimi i rozhovor,“ vysvětluje Vránková.

Sama obdivuje mistrovství cyklistů zejména při sjezdech z horských vrcholů. „Když jedeme před kolonou serpentinami z Col du Galibier do údolí, mám strach už z té osmdesátikilometrové rychlosti, když sedím v autě, zatímco cyklisté jedou dolů až devadesát pět. Při tom si říkáte: Tady je to mistrovství, před kterým je potřeba se sklonit,“ říká vedoucí Brand Experience Tereza Vránková.

Nezapomeňte na ženy v pedálech

Flotila, kterou Škoda Auto dodává organizaci A.S.O., neslouží jen Tour de France, jezdí i na španělské Vueltě. A poté co s cyklisty ujede 3492 kilometrů až do jihofrancouzského Nice a odpočine si v čase pařížské olympiády, vydá se na Tour de France Femmes avec Zwift, tedy na ženskou obdobu cyklistického závodu.

„Tour de France Femmes avec Zwift je pro nás další velmi důležitou součástí spolupráce s A.S.O., protože chceme podporovat tento sport jako takový a rovné příležitosti pro všechny. Naše vozy, celé vybavení a lidské zdroje se přesunou na tento závod. Z osobní zkušenosti můžu říci, že na Tour de France Femmes avec Zwift panuje ještě přátelštější atmosféra mezi cyklistkami a fanoušky,“ dodává Shon. Tour de France Femmes avec Zwift se letos koná ve dnech 12. až 18. srpna a startuje v nizozemském Rotterdamu.