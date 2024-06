Jak Tour de France vydělává?

Francouzská společnost Amaury Sport Organisation (A.S.O.), která Tour de France pořádá, si díky slavnému třítýdennímu závodu zpravidla vydělá kolem 150 milionů eur, zhruba 3,8 miliardy korun. Ani euro přitom nepochází z prodeje vstupenek. Diváci totiž mohou závod sledovat zdarma, stačí se postavit kdekoliv na trase. Pořadatelé, ale částečně i závodníci, tak vydělávají zejména na televizních právech a sponzorech, dále pak na prodeji upomínkových předmětů a příspěvcích od municipalit. Tour de France je po letních olympijských hrách a světovém šampionátu ve fotbale třetí nejsledovanější sportovní akcí na světě. Každoročně ji sleduje až 3,5 miliardy lidí.

Závod pochopitelně přináší vysoké výdělky nejen pořadatelům, ale také hotelům, restauracím či obchodům v hostitelských městech. Ta si proto za tuto výsadu musí pořádně zaplatit. Poplatky se pohybují od 60 tisíc eur do více než pěti milionů. Nejméně zpravidla platí města, kterými trasa pouze prochází, nejvíce ta, kde jednotlivé etapy začínají nebo končí.

Kdo jsou sponzoři Tour de France?

Hlavním partnerem akce je už 21 let v řadě tuzemská Škoda Auto. Letos v únoru navíc prodloužila spolupráci s Tour de France až do roku 2028. „Považujeme za velkou čest a výsadu, že můžeme podpořit cyklistické aktivity agentury A.S.O. Ostatně sami jsme před téměř 130 lety začínali jako firma na výrobu jízdních kol a cyklistika je dnes vášní mnoha našich zákazníků,“ připomněl tehdy šéf Škodovky Klaus Zellmer.

Automobilka se nově zavázala k elektrifikaci svých flotil na závodech, které jsou součástí partnerství. Diváci tak budou moci v pelotonu kromě závodníků zahlédnout až 250 elektrických nebo plug-in hybridních vozidel mladoboleslavského podniku. Dalšími významnými sponzory závodu jsou firmy Continental, LCL, Krys nebo E.Leclerc.

Trasa a etapy: kudy se pojede?

Třítýdenní závod letos odstartuje poprvé v historii v italské Florencii 29. června a po 21 etapách, které se uskuteční ve střední a severní Itálii, v Alpách a velké části Francie skončí 21. července na Azurovém pobřeží, přesněji ve městě Nice. Letošní ročník se vyhne francouzskému hlavnímu městu, kde v plném proudu probíhají přípravy na nadcházející olympijské hry.

Etapy na Tour de France Datum Čas Etapa 29. 6. 12:40 1. etapa: Florencie - Rimini 30. 6. 12:35 2. etapa: Cesenatico - Bologna 1. 7. 11:35 3. etapa: Plaisance - Turín 2. 7. 13:15 4. etapa: Pinerolo - Valloire 3. 7. 13:30 5. etapa: Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas 4. 7. 13:50 6. etapa: Mâcon - Dijon 5. 7. 13:05 7. etapa: Nuits-Saint-Georges - Gevrey Chambertin 6. 7. 13:20 8. etapa: Semur - Colombey-les-Deux-Églises 7. 7. 13:35 9. etapa: Troyes - Troyes 9. 7. 13:25 10. etapa: Orléans - Saint-Amand-Montrond 10. 7. 11:30 11. etapa: Évaux-les-Bains - Le Lioran 11. 7. 12:50 12. etapa: Aurillac - Villeneuve-Sur-Lot

Kdo se jeví jako favorité na vítězství?

Letos uvidíme na závodě celkem 22 týmů, každý o osmi sportovcích, tedy celkem se bude prvního místa snažit dosáhnout 176 cyklistů.

Favorité na vítězství jsou tři. Prvním je dvojnásobný vítěz ze Slovinska Tadej Pogačar, který bude závodit za UAE Team Emirates. Dalším favoritem je vítěz posledních dvou ročníků tohoto závodu, Dán Jonas Vingegaard, jenž bude v dresu Visma-Lease a Bike. Třetím favoritem je další Slovinec Primož Roglič (v týmu Bora-hansgrohe), který je veteránem cyklistických tratí, ale vítězství z prestižní Tour de France mu stále chybí. Na Tour de France nebude chybět ani zástupce Česka. V dresu týmu Soudal-Quick-Step se na Tour představí třiatřicetiletý Jan Hirt. Prestižní závod pojede podruhé v kariéře, poprvé se zúčastnil před čtyřmi lety.

Kolik si vydělají vítězové závodu?

Celkově organizátoři letos rozdělí mezi cyklisty více než 2,3 milionu eur (skoro šedesát milionů korun). Vítěz celkové klasifikace získá 500 tisíc eur. Druhý v pořadí bere 200 tisíc eur a třetí 100 tisíc. Ve hře je pak ještě celá řada dalších bonusů. Například majitel takzvaného bílého dresu neboli nejlepší jezdec do 25 let obdrží 25 tisíc eur. Stejnou částkou je odměněn majitel zeleného trikotu čili vítěz bodovací soutěže. Pět tisíc eur pak čeká na závodníka, který jako první pokoří nejvýše položený bod trasy.

Pořadatelé Tour de France letos slíbili finanční odměnu také případným whistleblowerům, kteří jim pomohou odhalit podvodníky. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) totiž podezírá některé závodníky, že si v rozporu s pravidly pomáhají skrytými elektrickými motory. „Určitě je to cesta, jak ukázat, že tuto situaci bereme vážně,“ oznámil prezident UCI David Lappartient.

Ohrozí začátek závodu covid?

Start letošní Tour de France mírně komplikuje staronový nepřítel - nemoc covid-19. Už dva cyklisté byli nuceni ze závodu odstoupit kvůli pozitivnímu testu na nakažlivou chorobu: Američan Sepp Kuss a Brit Tao Geoghegan Hart. Před deseti dny se nakazil i jeden z velkých favoritů a vítěz Tour de France z let 2020 a 2021, Slovinec Tadej Pogačar, který se však letošního ročníku nakonec zúčastní. Kvůli zhoršují se situaci začínají některé týmy zvažovat pravidelné testování svých závodníků. „Test by měl být povinný pro všechny naše závodníky každé tři nebo čtyři dny,“ míní Marc Madiot, manažer týmu Groupama-FDJ. Zdravotníci také začali týmům doporučovat používání PCR testů místo antigenních, kvůli jednodušší diagnostice.

Pojede se Tour de France v budoucnu i v Praze?

Nejznámější etapový závod světa Tour de France by mohl zavítat v roce 2028 do Česka. Alespoň to slibuje Přemysl Novák z agentury Petr Čech Sport a šéf projektu L'Etape Czech Republic by Tour de France, který se potenciální organizaci intenzivně věnuje již dva roky a letos za tímto účelem vyrazil sbírat zkušenosti k italským organizátorům.

„Už víme, co to obnáší a jaký je ten správný proces sem Grand Départ dostat. A mohu říct, že ten sen se zhmotňuje stále více,“ uvedl Novák. Ačkoliv je vázán mlčenlivostí co se týče finanční náročnosti, prozradil, že náklady na pořádání akce by se měly pohybovat v nižších stovkách milionů korun. Výhodou je, že v Česku už je vybudovaná vhodná cyklistická infrastruktura. „Nebude tedy nutné stavět nové stadiony a podobně,“ míní Novák.

K uskutečnění Grand Départ v Česku bude nicméně klíčová podpora politiků a státní správy, a jelikož nás čeká ještě několik voleb do startu závodu, je důležité zajistit si podporu jak nynější vlády, tak opozice. Tu ostatně vyžaduje i francouzský pořadatel závodu A. S. O.