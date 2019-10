Tajfun Hagibis zničil v Japonsku šinkanzeny za více než sedm miliard | E15.cz

Neštěstí pro japonskou železniční dopravu se událo v depu ve městě Nagano. Nápor vody a větru zde nezvládly protipovodňové bariéry a voda se tak mimo jiné dostala až k vlakovým soupravám.

Zničených deset šinkansenů Hokuriku, zahrujících i 120 poškozených vagonů, jezdí na lince spojující Tokio a město Kanazawa, představuje třetinu z celkového počtu vlakových jednotek, které po této trati jezdí.

Vlastník vlaků společnost East Japan Railway uvedla, že na lince bude mezitím pokračovat v provozu se stávajícími jednotkami. Doplnila, že oprava jednotek bude náročná, neboť voda pravděpodobně zničila komponenty v podvozcích vlaků, určené k ovládání klimatizace či brzdný systém.

Tajfun Hagibis, který kromě materiálních škod zabil i 35 osob, byl podle odborníků největší bouří za posledních šedesát let.

Podívejte se na záběry zatopených rychlovlaků:

Parts of Nagano prefecture hit especially hard by #TyphoonHagibis — including #shinkansen trains and rail lines #typhoonjapan



pic.twitter.com/1PPC9m60Rf