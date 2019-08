V Česku přibývá pilotů malých letadel, chtějí se vyhnout ucpaným dálnicím | E15.cz

• Český statistický úřad sleduje pouze data o produkci letounů s hmotností do dvou tun; v roce 2017 se jich v Česku vyrobilo 264, o rok dříve to bylo 189 strojů. • Podle dat ČSÚ o mezinárodním obchodu import malých letadel do Česka dlouhodobě roste, stejně jako export, který však loni mírně poklesl. V roce 2018 činil asi 661 milionů, rok předtím firmy vyvezly letadla za téměř tři čtvrtě miliardy. • Objem letecké výroby v zemi je však mnohem větší také proto, že se většina firem soustředí pouze na výrobu komponent pro průmysl. Export podle statistického úřadu loni činil přes 30 miliard.