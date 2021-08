Tálibán vstoupil do Kábulu, z města prchají tisíce lidí | E15.cz

Radikální islamistické hnutí Tálibán dnes po rychlé ofenzivě z několika posledních dnů bez boje obsadilo Dželálábád a vstoupilo do Kábulu. Pod kontrolou už tak má prakticky celou zemi. Povstalci kontrolují též hranice, takže ze země se lze dostat už jen letecky. To dnes udělal i prezident Ašraf Ghaní, který odletěl zřejmě do Tádžikistánu. Z Kábulu se snaží dostat tisíce lidí a řada západních zemí z něj přes mezinárodní letiště evakuuje své občany. Rusko, které se naopak na evakuaci svých diplomatů nechystá, chce kvůli situaci v Afghánistánu mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN.