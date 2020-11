Útok ve Vídni: čtyři oběti, zemřel i střelec | E15.cz

Identitu útočníka, jehož policie večer zastřelila, policie kvůli probíhajícímu vyšetřování nechtěla ráno médiím upřesnit. Pracuje s verzí, že pachatelů mohlo být více, maximálně čtyři. Ministr Nehammer také uvedl, že zadrženo bylo kvůli útoku několik lidí a policie provedla domovní prohlídky na 15 místech.

Ministr částečně potvrdil informace, které dopoledne na twitteru zveřejnil bez uvedení zdroje šéfredaktor rakouského týdeníku Falter Florian Klenk. Napsal, že útočníkem byl zřejmě dvacetiletý Kurtin S., vídeňský rodák, jehož rodiče se narodili v Severní Makedonii. Podle Klenka měla útočníka v hledáčku rakouská policie, protože byl mezi 90 rakouskými islamisty, kteří chtěli vycestovat do Sýrie.

Oblast v centru Vídně, kde se útok v pondělí kolem osmé večer stal, je stále uzavřena. Nefunguje tam ani veřejná doprava, autobusy jsou odkloněny, tramvaje nezastavují na zastávkách blízko zóny. Policie vyzvala obyvatele, aby raději nevycházeli z domů a vyhnuli se centru.

Oběťmi útočníka se stali dva muži a dvě ženy. Ve vídeňských nemocnicích je podle APA 17 zraněných, z toho šest má vážná zranění. Kritický, ale stabilizovaný je také stav jednoho policisty.

Útok se stal ve čtvrti známé nočním životem, kde se také nachází židovská synagoga. Pozadí atentátu ale dál zůstává nejasné. Podle policie měl útočník u sebe automatickou zbraň, pistoli a mačetu a také atrapu pásu s výbušninami. Zneškodněn policisty byl ve 20:09.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz označil večerní události ve Vídni za „odpudivý teroristický útok“. „Nikdy se terorismem nenecháme zastrašit a se těmito útoky budeme všemi prostředky rozhodně bojovat,“ dodal s tím, že Rakousko momentálně zažívá „těžké okamžiky“. Kancléř také uvedl, že důležitá místa v metropoli by měla chránit armády, aby se policie mohla soustředit na protiteroristické operace.

Vídní se rozléhala střelba:

BREAKING: Mass shooting reported in the main Jewish community center & synagogue of #Vienna, Austria. pic.twitter.com/1bcnzxJRCr