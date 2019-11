Thajci staví tratě za miliardy. Nová železniční síť propojí zemi s Čínou | E15.cz

Thajsko začalo s budováním sítě rychlovlaků, která se od roku 2024 stane součástí čínského projektu propojit asijské země novou dopravní infrastrukturou. Rychlovlaky, které by se po tratích měly prohánět rychlostí až 250 kilometrů za hodinu, dodá do Thajska právě Čína. První etapa výstavby byla zahájena koncem října a další části by měly v dohledné době následovat. Celkově by nová síť měla měřit zhruba 220 kilometrů. Náklady na výstavbu se vyšplhají na 224 miliard thajských bahtů, tedy asi 171 miliard korun.