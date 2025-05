Uruguay řeší skandál týkající se tisícovek lidí, kteří investovali mnohdy životní úspory do nákupu krav, z nichž se nejspíš pase na pampách stěží desetina. V podezření z velkolepého podvodu, v němž zmizelo přinejmenším 350 milionů dolarů, je několik firem, píše agentura Reuters . Spolumajitel jedné z nich na podzim zemřel při havárii své tesly. Vyšetřování dospělo k závěru, že spáchal sebevraždu.

Chov dobytka je v Uruguayi významným hospodářským sektorem. Jihoamerická země je domovem 3,4 milionu lidí, na které připadá zhruba dvanáct milionů krav. Přesto jich stovky tisíc chybějí lidem, kteří za ně zaplatili, papírově je vlastní, ale nyní po nich marně pátrají na rančích daleko od svých domovů.

Patří mezi ně i šedesátiletá účetní Sandra Palleirová, která loni na jaře vložila svoje celoživotní úspory ve výši více než padesáti tisíc dolarů do investičního programu na hospodářská zvířata. Nabízela ho místní firma Conexión Ganadera a zájemce lákala na sliby o sedmi- až desetiprocentních výnosech. Investoři mohli vlastnit krávy přímo a pak je chovat a prodávat za účelem zisku nebo se investičně podílet na celém programu. V hlavním městě žijící Palleirovou zlákala možnost pořídit si vlastní 61hlavé stádo.

Podvedení nechápou, proč úřady na nesrovnalosti nepřišly

Nedávno se své kousky pokusila najít na blátivé pastvině šest set kilometrů od domovského Montevidea v odlehlé oblasti na hranici s Brazílií. „Je to jako propadnout se do noční můry,“ postěžovala si agentuře žena, když se vesměs neúspěšně pokoušela identifikovat krávy na ranči podle čísel na uších. „Nevíme, zda byly někdy zakoupené, zda jsou živé nebo mrtvé. Možná to byly falešné krávy nebo prodané, někam přemístěné, nebo jim byly změněny štítky,“ dohadovala se žena.

Inventarizace stáda společnosti Conexión Ganadera, největší firmy zapojené do skandálu, ukázala, že z údajných 804 604 kusů obhospodařovaného dobytka ve skutečnosti existovala sotva desetina. Mezi podvedenými, kteří nyní bojují za své úspory, jsou politici, rozhlasoví moderátoři, důchodci, a dokonce i kněží. Všichni chtějí vědět, jak je možné, že úřady nesrovnalosti v registru skotu dávno neodhalily.

Jejich právníci míní, že vládou vydané štítky možná nikdy nebyly zvířatům připevněny, protože krávy ani nebyly zakoupeny a investice posloužily k jiným účelům. Další tvrdí, že krávy jejich klientů byly nelegálně prodány bez souhlasu obětí. „Registr odráží data, která společnost poskytla. Problém je v tom, že nad nimi neexistovala žádná kontrola,“ tvrdí jeden z právníků Nicolás Hornes, který zastupuje stovku podvedených. Sám navštívil několik farem a zjistil, že počet kusů dobytka neodpovídá registru.

Skandál vzbuzuje nervozitu v dalších zemích regionu

První náznak skandálu vyvstal v listopadu, když v malém uruguayském městě Florida havaroval vůz Tesla Model 3, který se řítil rychlostí 211 kilometrů za hodinu. Za volantem seděl Gustavo Basso, jeden ze spolumajitelů společnosti Conexión Ganadera, která od svého založení v roce 1999 zažívala boom.

Týdny poté, co svým autem narazil do zaparkovaného stavebního vozidla, začali investoři hlásit zpoždění plateb z programu a v lednu společnost potvrdila, že jí chybí téměř 250 milionů dolarů. V dubnu pak koroner dospěl k závěru, že Basso spáchal sebevraždu.

Vyšetřování kvůli podvodu kromě Conexión Ganadera v současnosti čelí i další dvě velké společnosti República Ganadera a Grupo Larrarte, které mají na svědomí další desítky milionů dolarů. Dohromady tyto firmy přesvědčily o výhodnosti a bezpečnosti programu téměř šest tisíc lidi, ale nakonec zkrachovaly.

Někteří investoři však stále nemohou uvěřit tomu, že šlo o podvod a peníze někam zmizely. „Tento systém fungoval fantasticky dobře po dobu nejméně jedenácti let. Platili mně včas,“ tvrdí rozhlasový moderátor z Montevidea Martín Fablet. Bassa prý potkal tak padesátkrát osobně a nezdá se mu, že by mohl „ztratit“ 250 milionů dolarů.

Skandál každopádně s napětím sledují i další jihoamerické země v čele s Brazílií a Argentinou, které uruguayský registrační systém skotu považovaly za modelový a kde fungují podobné investiční programy.