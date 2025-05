Středoevropský správce aktiv Arete spouští nový investiční fond Arete Energy Transition, který bude zaměřen na investice do transformace evropského energetického trhu. Investice budou směřovat primárně do flexibilních výrobních zdrojů elektřiny a tepla na bázi zemního plynu a doplňkově pak do bateriových úložišť a obnovitelných zdrojů. Během čtyř let hodlá fond investovat pět miliard korun a cílí na výnos 11 až 12 procent ročně.

Fond bude řídit Martin Pacovský, bývalý vrcholový manažer ČEZ, který do loňského roku vedl společnost Pražská plynárenská. Ten investice do flexibilních zdrojů vidí jako velkou příležitost. „Energetická flexibilita se stává naprosto zásadní pro stabilní dodávku energie v situaci, kdy dochází v Evropě k prudkému rozvoji obnovitelných zdrojů,“ uvedl Pacovský. „Chceme investorům nabídnout možnost podílet se na růstu sektoru, který bude rozhodující pro budoucí energetickou bezpečnost i splnění evropských cílů v oblasti dekarbonizace,“ dodává.

Do konce roku fond plánuje získat dva až tři projekty. Nicméně výhledově chce provozovat několik desítek projektů. První akvizice už je na obzoru. Je jí kogenerační elektrárna v Polsku, která disponuje instalovaným výkonem šest megawattů, díky čemuž zásobuje více než pět tisíc zákazníků elektřinou i teplem.



„Elektrárnu máme už zasmluvněnou, pracujeme na potřebných krocích a uzavření transakce očekáváme v průběhu léta. Projekt skvěle ilustruje typ aktiv, která chceme dále rozvíjet. Kombinace flexibilní výroby a stabilních regulovaných příjmů je hlavním směrem naší strategie,“ dodává Pacovský. Celkově budou investiční aktivity primárně cílit na Českou republiku, Slovensko, Polsko, Německo a na Itálii.

Pouze kvalifikovaní investoři

Minimální investiční horizont fondu je čtyři roky. Investice do fondu bude přístupná kvalifikovaným investorům s minimálním vkladem ve výši 300 tisíc korun. Fond byl zapsán do rejstříku začátkem května a momentálně již do něj vstupují první investoři. Do tří let plánuje Arete vybrat pět miliard korun.

Podle poradenské firmy EGÚ Brno přichází doba, kdy budou flexibilní zdroje potřeba čím dál více. „Elektroenergetika Evropské unie bude vyžadovat nejen náhradu za odcházející flexibilní uhelné zdroje, ale také zcela novou flotilu flexibilních zdrojů pro sezonní výpadek těch obnovitelných. Baterie budou v omezené míře také potřeba, ale jen jako doplněk. Nedokážou nikdy nahradit zdroje s neomezeným přísunem energie, protože energii nevyrábějí, pouze ukládají,“ říká Michal Macenauer, ředitel strategie EGÚ Brno.

Flexibilní zdroje tak podle Macenauera mají velmi výhodné postavení. „Není jiná cesta. Obnovitelné zdroje budou tuto flexibilitu potřebovat a oficiální plány EU si žádají solárních a větrných elektráren čím dál více. To znamená, že trh bude požadovat i více flexibility,“ dodal s tím, že pro investory je však vždy potřeba dobře vyhodnotit, kolik, kde a kdy zdroje stavět a provozovat.

Investiční skupina Arete je hodnotově orientovaný správce aktiv, který se soustředí na země západní Evropy a regionu střední Evropy. Nabízí pečlivě řízená investiční řešení pro institucionální a kvalifikované investory zaměřená na nemovitosti a energetickou infrastrukturu. Skupina byla založena v roce 2014 a od roku 2020 se zaměřuje na investice do průmyslových nemovitostí a jejich výstavbu prostřednictvím fondu Arete Industrial.

