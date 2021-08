Toyota v září omezí výrobu všech aut o čtyřicet procent | E15.cz

Internetové platformy zabezpečují účty Afghánců

Provozovatelé sociálních sítí Facebook, Twitter a LinkedIn přijali opatření, jejichž cílem je ochránit afghánské uživatele před represemi ze strany radikálního hnutí Tálibán, které se v Afghánistánu minulý týden opět nečekaně dostalo k moci. Facebook například dočasně znemožní Afgháncům prohlížení a vyhledávání v seznamu přátel. Twitter zase nabízí uživatelům možnost požádat o rychlé pozastavení účtu a smazání archivovaných příspěvků. Americké společnosti tak reagují na výzvu lidskoprávních organizací, jež varovali, že Tálibán může zneužít digitální platformy k monitorování společenských vazeb Afghánců a jejich politických názorů.

Lotyšové se bouří proti povinné vakcinaci

Tisíce lidí v Lotyšsku protestují proti očkování vůči koronaviru. V noci ze středy na čtvrtek vyšlo do ulic Rigy kolem 5000 demonstrantů. Jednalo se tak o největší protestní akci v zemi za posledních dvanáct let. Účastníci vyzvali premiéra Arturse Krišjānise Kariņše k podání demise. Lotyšská vláda totiž aktuálně zvažuje zavedení povinné vakcinace proti nemoci covid-19 v řadě profesí. Chce také umožnit některým zaměstnavatelům legálně propouštět zaměstnance, kteří očkování odmítají. O návrhu se má rozhodnout do konce tohoto týdne. Lotyšsko má v současné době plně naočkováno kolem čtyřiceti procent ze své dvoumilionové populace.

Evropské akcie výrazně zlevnily, americké uzavřely smíšeně

Americké akciové trhy se ve čtvrtek na směru neshodly. Dařilo se především technologickým firmám. Naopak velké banky převážně oslabovaly. Index S&P 500 se zvýšil o 0,13 procenta. Nasdaq Composite přidal 0,11 procenta. Dow Jones se ovšem o 0,19 procenta snížil. Burzy v západní Evropě včera prudce poklesly. Nejvíce francouzský benchmark CAC 40, který se propadl o 2,43 procenta. Ve výrazné ztrátě zakončil obchodování i německý DAX (-1,25 procenta), britský FTSE 100 (-1,54 procenta) a panevropský STOXX Europe 600 (-1,51 procenta).

Toyota nemá čipy a snižuje produkci

Globální nedostatek čipů ostře dopadl už i na japonskou automobilku Toyota. Společnost včera oznámila, že v září výrazně sníží svoji celosvětovou produkci vozů z téměř 900 tisíc automobilů na 540 tisíc, tedy o čtyřicet procent. Toyota přitom až dosud byla jedním z mála výrobců, jemuž se dařilo s nepříznivou situací vypořádat, neboť si před lety vytvořila velkou zásobu potřebných komponentů. Již dříve se k osekání své výroby musely uchýlit automobilky General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW, Renault nebo tuzemská Škoda Auto. Stejný krok se v blízké době očekává také od Volkswagenu. Akcie Toyoty se na americké burze včera propadly o více než čtyři procenta na 168,55 dolaru.

Ahead of a #G7 leaders virtual meeting, I talked #Afghanistan with @JensStoltenberg.

Important to complete evacuation of EU citizens, local staff & families.

Rights of Afghanis, notably women & girls, will remain our key concern: all EU instruments to support them should be used.