Trudeau bude muset jít do koalice. Nejspíš povládne s levicovou NDP | E15.cz

„Děkuji vám za vaši víru v to, že naši zemi vedeme správným směrem,“ vzkázal Trudeau voličům, kteří podle něj odmítli úsporná opatření a dali přednost progresivnímu programu a boji proti klimatickým změnám.

Po sečtení téměř všech hlasů bylo zřejmé, že liberálové budou mít v dolní sněmovně 157 křesel. K majoritě jich je potřeba 170, i tak výsledek dosud vládnoucí strany předčil očekávání. Konzervativci, kteří v některých posledních průzkumech dokonce vedli, nakonec získají 121 mandátů.

Opoziční strana šla do voleb s cílem dosáhnout vyrovnaného rozpočtu a zrušení letos zavedené uhlíkové daně. Podle některých názorů bylo však tažení proti dani chybou, jelikož strana špatně odhadla nálady voličů. Konzervativci přesto věří, že jejich čas zanedlouho přijde a Trudeauovi věští brzký pád. „Jsme vládou v očekávání,“ vzkázal lídr partaje Andrew Scheer.

Třetí místo s 32 křesly patří Québeckému bloku, jenž výrazně posílil. Úspěch uskupení patrně souvisí nejen s úbytkem liberálních hlasů a podle komentátorů není příliš jasné, co lze od strany očekávat. „Québecký blok může spolupracovat s jakoukoli vládou. Jestliže to, co navrhne, bude dobré pro Québec, může s námi počítat. Ale pokud ne, blok tomu bude stát v cestě,“ uvedl šéf strany Yves-François Blanchet podle National Post.

Až na čtvrtém místě skončila s 24 mandáty NDP, která oproti minulému klání přišla o patnáct poslanců. Přesto se předpokládá, že svoji podporu Trudeauovi bude chtít prodat draze. „Myslím si, že liberální vláda podporovaná NDP půjde více doleva,“ řekl Reuters někdejší liberální ministr financí John Manley.