Trump přijel do Kenoshy. Paříž bude soudit pomocníky teroristů | E15.cz

Trump si zjednává pořádek

Americký prezident Donald Trump osobně navštívil americké město Kenosha ve státě Wisconsin. Přes týden tam trvají násilné nepokoje, které vypukly poté, co policie zezadu postřelila Afroameričana Jacoba Blakea. Šéf Bílého domu, jenž protirasistické protesty již dříve odsoudil a demonstranty označil za „radikální anarchisty“, přijel do Wisconsinu podpořit zákon a pořádek.

Zemřel velitel Rudých Khmerů

Kang Kek leu, bývalý velitel nechvalně proslulé kambodžské věznice S-21, zemřel. Sedmasedmdesátiletý muž, přezdívaný Duch, si odpykával doživotní trest za zločiny proti lidskosti, jichž se dopustil za vlády Rudých Khmerů v sedmdesátých letech minulého století. Příčina Duchovy smrti nebyla zveřejněna. Kang Kek leu byl jedním z pouhých tří vedoucích představitelů kambodžského totalitního režimu, které tamní soudy potrestaly.

V Americe vládne optimismus

Technologické tituly Apple a Zoom opět táhly vzhůru americké akciové trhy. Všechny tři hlavní zaoceánské indexy – S&P 500, Dow Jones a Nasdaq Composite – zaznamenaly v úterý růst. Optimistickou náladu investorů posílil posun ve vyjednávání o dalším záchranném balíku pro americkou ekonomiku. O jedno procento si polepšila ropa. Daří se také evropské měně. Euro je nyní o dvanáct procent silnější než na začátku pandemie v březnu.

Bumble jde na burzu

Seznamovací aplikace Bumble určená především pro ženy příští rok poprvé nabídne veřejnosti k prodeji své akcie. Technologická firma očekává ohodnocení svých emisí mezi šesti až osmi miliardami dolarů. Má se tak zařadit k nejžádanějším IPO titulům na trhu. Přesné datum vstupu na burzu ještě dolaďuje.

