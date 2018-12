Trump čelí kritice za neohlášenou návštěvu v Iráku. Narušil naši suverenitu, tvrdí politici | E15.cz

Do pražskému IKEMu nastoupil docent Jiří Froněk v září roku 1998 a svého rozhodnutí stát se transplantologem nikdy nelitoval. Kromě operačního stolu, se často nehne ani od toho kancelářského, kde mu telefon zvoní prakticky neustále. Hovory se často týkají pacientů, kterým byla někde v republice diagnostikována smrt mozku a splňují tak kritéria pro darování orgánu. A tato rozhodnutí často dělají lidé plní života a elánu. Čím si musí projít, co vlastně znamená, stát se dárcem a je jich u nás dostatek? To jsou otázky, na které pan docent odpovídal v rozhovorovém pořadu Prostor X.