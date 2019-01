O zákonu, který by dočasné financování vlády do 15. února stanovil, by Kongres podle neoficiálních informací mohl hlasovat ještě během pátku. Demokraté podle listu The Washington Post pro zákon prý zvednou ruku pod podmínkou, že bude "čistý", tedy bez Trumpem požadované sumy 5,7 miliardy dolarů (bezmála 130 miliard korun) na stavbu hraniční zdi.